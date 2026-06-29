El tráfico vuelve a fluir con normalidad después de los accidentes de primera hora
La colisión entre un camión y un turismo en Basauri y el accidente de un camión en Andoain han generado grandes retenciones esta mañana en las carreteras vascas.
Mañana complicada hoy en las carreteras, donde se han registrado varios accidentes, dos de los cuales han causado importantes problemas en la zona de Basauri y Andoain.
En Basauri, un camión y un turismo han colisionado poco antes de las ocho de la mañana en la A-8, en sentido Donostia-San Sebastián, y han tenido que cortar dos carriles. Se han formado largas retenciones, que eran de 3 kilómetros a las 08:15 horas.
Poco antes de las 09:15 horas, se han abierto nuevamente los dos carriles y el tráfico fluye con normalidad desde entonces.
En Andoain, en la N-1, un camión ha quedado cruzado en dirección Vitoria-Gasteiz, y las retenciones llegaban hasta Lasarte-Oria. En un primer momento la carretera ha sido cortada, pero ya se ha abierto.
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