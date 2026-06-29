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El tráfico vuelve a fluir con normalidad después de los accidentes de primera hora

La colisión entre un camión y un turismo en Basauri y el accidente de un camión en Andoain han generado grandes retenciones esta mañana en las carreteras vascas.

Retenciones en Basauri. Foto: Tráfico
Euskaraz irakurri: Auto-ilara luzeak A-8an Basaurin eta N-1ean Andoainen, istripuen ondorioz
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EITB

Última actualización

Mañana complicada hoy en las carreteras, donde se han registrado varios accidentes, dos de los cuales han causado importantes problemas en la zona de Basauri y Andoain.

En Basauri, un camión y un turismo han colisionado poco antes de las ocho de la mañana en la A-8, en sentido Donostia-San Sebastián, y han tenido que cortar dos carriles. Se han formado largas retenciones, que eran de 3 kilómetros a las 08:15 horas. 

Poco antes de las 09:15 horas, se han abierto nuevamente los dos carriles y el tráfico fluye con normalidad desde entonces.

En Andoain, en la N-1, un camión ha quedado cruzado en dirección Vitoria-Gasteiz, y las retenciones llegaban hasta Lasarte-Oria. En un primer momento la carretera ha sido cortada, pero ya se ha abierto.

Tráfico Accidentes de Tráfico Andoain Basauri Sociedad

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