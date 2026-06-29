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Elgarresta: "Barne tentsioak sortu dira Irungo Betiko Alardean, eta horrek barne zatiketa agerian uzten du"

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Emakunderen zuzendariak gogorarazi du 30 urte bete direla emakumeek Irungo Alardean soldadu gisa desfilatzea lehenengo aldiz eskatu zutenetik, eta adierazi du oraindik ez dela arazoa konpondu.

Emakunde Irungo alardea Gizartea

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