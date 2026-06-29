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Elgarresta: "Se necesitan cambios estructurales para la participación de las mujeres en la organización de las fiestas"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Elgarresta: "Emakumeek festen antolaketan parte hartzeko egiturazko aldaketak behar dira"
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EITB

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La directora de Emakunde ha recordado que se cumplen 30 años desde que las primeras mujeres pidieron desfilar como soldado en el Alarde de Irun, que se celebra mañana, y que todavía no se ha solucionado el problema.

Emakunde Alarde de Irún Sociedad

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