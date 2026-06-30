Retenciones en la BI-10 a su paso por Bilbao por un accidente en sentido San Sebastián
Un accidente en la BI-10, a su paso por Bilbao, está provocando retenciones en esta vía en dirección San Sebastián, especialmente a la altura del polideportivo de El Fango. Como consecuencia del accidente, se han cortado dos de los tres carriles, aunque una vez retirado el vehículo accidentado, todos los carriles han sido reabiertos. Una persona ha resultado herida en el siniestro.
Además, a primera hora de la mañana se han producido retenciones en la Avanzada, a su paso por Leioa en dirección Bilbao, así como en la N-644 en Santurtzi.
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