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Auto ilarak BI-10 errepidean, Bilbo parean, ibilgailu baten istripuak eraginda

Ibilgailu batek istripua izan du eta pertsona bat zauritu da. Ezbeharraren ondorioz, erreietako bi itxi dituzte eta hiru kilometrorainoko auto ilarak sortu dira. 

Auto-ilarak BI-10 errepidean, Errekalde parean. Argazkia: @trafikoaEJGV
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EITB

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Istripua izan da BI-10 errepidean, Bilbo parean, eta auto ilarak sortu dira Donostiarako noranzkoan, bereziki Fango kiroldegiaren parean. Istripuaren ondorioz, hiru erreietatik bi itxi dituzte, baina ibilgailua bidetik kendu ostean, errei guztiak zabaldu dituzte berriro. Pertsona bat zauritu da istripuan.

Goizean goiz, bestalde, auto ilarak izan dira Leioako errepidean, Leioa parean, Bilborako noranzkoan, eta baita N-644 errepidean ere, Santurtzin.

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