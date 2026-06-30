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Será noticia: Alarde de Irun, fin del plazo de prematricula de la EHU y regularización de inmigrantes

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.

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Imagen del alarde mixto en Irun. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Irungo Alardea, EHUko aurrematrikularen amaiera eta migratzaileen erregularizazioa
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EITB

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Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 30 de junio de 2026:

-Alarde de Irun: Un año más, Irun celebra su gran día, San Marcial, y los irundarras se dividirán en dos alardes: el público e igualitario y el tradicional. La 'arrancada' del Alarde Tradicional se celebrará a las 07:40 horas. Las compañías del Alarde Público e Igualitario se darán cita en la Plaza Urdanibia casi tres horas más tarde, con el objetivo de comenzar su desfile a las 10:20 horas.

-Fin de la prematricula en la EHU y convocatoria extraordinaria de la PAU: Este martes concluye el plazo para realizar la prematricula en la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU). Este final del periodo de prematricula coincide con la última decisión judicial acerca de los ceros en algunos exámenes de euskera de la PAU. Además, este martes comienza la convocatoria extraordinaria de la PAU, que se alargará hasta el 2 de julio.

-Regularización de inmigrantes: Hoy, 30 de junio, concluye el plazo para presentar solicitudes en el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes en España. La medida está dirigida, entre otros supuestos, a personas que ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026, acrediten al menos cinco meses de permanencia continuada y cumplan los demás requisitos legales, como carecer de antecedentes penales.

Alarde de Irún Migración UPV-EHU Sociedad

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