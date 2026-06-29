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Bakio acoge un macrosimulacro contra ciberataques y nuevas amenazas

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bakiok zibererasoen eta mehatxu berrien aurkako makrosimulakro bat hartu du
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EITB

Última actualización

Un operativo a gran escala de la Ertzaintza ha analizado la defensa vasca ante amenazas críticas basadas en drones, inteligencia artificial y desinformación. El nuevo Plan de Seguridad 2030 incorporará los aprendizajes obtenidos durante la acción en la empresa Enagas, en Bakio (Bizkaia)

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