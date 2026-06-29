ERTZAINTZA
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Bakiok zibererasoen eta mehatxu berrien aurkako makrosimulakro bat hartu du

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzaren eskala handiko operatibo batek droneetan, adimen artifizialean eta desinformazioan oinarritutako mehatxu kritikoen aurrean euskal defentsa aztertu du. 2030eko Segurtasun Plan berriak Bakioko (Bizkaia) Enagas enpresan egindako simulakroan jasotako emaitza eta ikaskuntzak txertatuko ditu.

Ertzaintza Bakio Euskal Autonomia Erkidegoa Bizkaia Gizartea

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