Titular nagusiak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: Irungo Alardea, EHUko aurrematrikularen amaiera eta migratzaileen erregularizazioa

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

alarde mixto mistoa san marcial martzial irun

Irungo alarde mistoaren irudia. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Hauek dira 2026ko ekainaren 30ean, asteartearekin, albiste izango diren gai nagusiak:

-Irungo Alardea: Beste urte batez, Irungo San Martzial eguna ospatuko dute, eta bi alarde egingo dira: Alarde Publiko eta Parekidea, eta Alarde Tradizionala. Tradizionala 07:40an abiatuko da. Alarde publiko eta parekideko konpainiak, berriz, ia hiru ordu geroago elkartuko dira Urdanibia plazan, 10:20an.

-EHUko aurrematrikularen amaiera eta Unibertsitatera Sartzeko Probaren (USaP) ezohiko deialdia: Astearte honetan amaituko da Euskal Herriko Unibertsitatean aurrematrikula egiteko epea. Aurrematrikularen amaiera dator USaPeko euskarazko zenbait azterketetan izandako zeroen inguruko azken ebazpen judizialaren ostean. Gainera, astearte honetan hasiko da USaPen ezohiko deialdia, eta uztailaren 2ra arte luzatuko da.

-Migratzaileen erregularizazioa: Gaur amaituko da Espainian migratzaileak ezohiko prozedura bidez erregularizatzeko eskaerak aurkezteko epea. Neurria honako baldintzak betetzen dituzten migratzaileei zuzenduta dago: urtarrilaren 1a baino lehen Espainian bizitzea, gutxienez bost hilabeteko etengabeko egonaldia egiaztatzea eta aurrekari penalik ez izatea, besteak beste.

Irungo alardea Migrazioa EHU Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bengoetxea (EHU): "Errekurtsoa jarri duten ikasleentzat pribilegioa ez den eta berdintasun-printzipioa urratzen ez duen formula bat bilatzen ari gara"

Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) errektore Joxe Ramon Bengoetxeak Radio Euskadin adierazi duenez, euskara azterketa errekurritu zuten ikasleen alde hartutako kautelazko neurriak buruhaustea dira unibertsitatearentzat. "Errekurtsoa jarri duten ikasleentzat pribilegioa ez den formula baten bila gabiltza", adierazi du.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X