4.000 euroko isuna jarri diete zazpi ekintzaileri, Portugalete eta Leioa lotuko dituen ibai azpiko tunelaren aurkako protesta batengatik
Protesta iazko urrian egin zuten, Bizkaiko Foru Aldundiaren Bilboko egoitza nagusian. Ekintzaileek pankarta bat erakutsi zuten eta horietako bat eraikinaren barruan kateatu zen. Desordena publikoak eragitea egotzita jarri diete isuna, Mozal Legearen 36.3 artikulua aintzat hartuta.
Subflubiala EZ herri plataformako zazpi ekintzaileri 600na euroko isuna —4.000 eurotik gora denera— jarri die Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak, Portugalete eta Leioa lotuko dituen ibai azpiko tunelaren proiektuaren aurka egindako protesta batengatik. Iazko urriaren 16an egin zuten ekintza, Bizkaiko Foru Aldundiaren jauregian, Bilbon.
Agiri batean, plataformak azaldu du 'Subflubialaren aurka manifestazioa urria 18' zioen pankarta bat erakutsi zutela eta parte-hartzaileetako bat eraikinaren barruan kateatu egin zela. Ekintza horiek direla eta, desordena publikoak eragitea egotzi diete, Mozal Legearen 36.3 artikuluan oinarrituta.
Salatu dutenez, hiritarren segurtasunean larriki eragitea da leporatzen dietena, baina "inongo momentutan" ez zuten halakorik egin. "Pertsonen joan-etorrian ez zuen eraginik izan protestak, eta jauregian egiten ari ziren bisita gidatuak bere horretan jarraitu zuen", ziurtatu du plataformak.
"Herritarren askatasunaren" eta "protestarako eskubidearen" aurkako erasotzat jo dituzte Eusko Jaurlaritzak jarritako isunak. Ohartarazi dute "errepresioak" ez dituela isilaraziko, eta ibai azpiko tunelak "eragingo dituen kalteak" salatzen jarraituko dutela.
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