Imponen más de 4000 euros en multas a siete activistas por una protesta contra el subfluvial que conectará Portugalete y Leioa

La plataforma ciudadana Subflubiala EZ ha denunciado que siete personas han recibido multas de 600 euros cada una por parte del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco—más de 4000 euros en total— por una protesta en contra del proyecto del subfluvial que conectará Portugalete y Leioa. El acto se llevó a cabó el pasado 16 en el palacio de la Diputación Foral de Bizkaia en Bilbao.

En un comunicado, la plataforma ha señalado que, en esta protesta se desplegó una pancarta con el lema 'Subflubialaren aurka manifestazioa urria 18' y uno de los participantes se encadenó dentro del edificio. Se les acusa de desórdenes públicos en base al artículo 36.3 de la Ley Mordaza.



Según han indicado, ese artículo exige una alteración grave de la seguridad ciudadana, que "no se dio en ningún momento ya que no se impidió el tránsito de las personas y la visita guiada continuó sin incidentes. Además, a seis de los multados se les acusa de desplegar la pancarta, "cuando únicamente tres sostuvieron la pancarta".



"Este nuevo ataque a las libertades políticas y al derecho a la protesta por parte del Gobierno Vasco no hará que dejemos de protestar. A pesar de las multas y la represión, seguiremos denunciando que el subfluvial es un proyecto perjudicial, que afectará gravemente al entorno de Artaza y Ballonti, además de poner en riesgo la actividad del instituto Artaza-Romo", ha añadido la plataforma.