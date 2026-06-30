Auzitegiek EHUri exijitu diote euskarazko zeroen auzian inplikatuta dauden ikasleei plaza gordetzea
Bilboko Instantzia Auzitegiak ofizioa emango die behin-behineko neurrien aurka agertu den EHUri eta, hala badagokio, neurri horiek berehala eraginkorrak izan daitezen eskumena duen hezkuntza-administrazioari.
Bilboko Instantzia Auzitegiak kautelazko neurriak berehala hartzeko eskatu dio EHUri; izan ere, EHUko graduetan matrikulatzeko prozesua astearte honetan, ekainaren 30ean, amaituko da. Epaimahaiaren arabera, "gaur egun premiazkoa da ikasleek kautelazko neurriaren esparruan planteatutako kasuari erantzuna ematea". Era berean, "ondorengo epai batek, aldekoa izanez gero, ez luke inolako eraginkortasunik izango. Ikasleak beste leku batean egingo lituzke ikasketak, plazarik lortu izan ez balu, eta kaltea konponezina izango litzateke".
[AURRERAPENA]
Zure interesekoa izan daiteke
Bengoetxea (EHU): "Errekurtsoa jarri duten ikasleentzat pribilegioa ez den eta berdintasun-printzipioa urratzen ez duen formula bat bilatzen ari gara"
Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) errektore Joxe Ramon Bengoetxeak Radio Euskadin adierazi duenez, euskara azterketa errekurritu zuten ikasleen alde hartutako kautelazko neurriak buruhaustea dira unibertsitatearentzat. "Errekurtsoa jarri duten ikasleentzat pribilegioa ez den formula baten bila gabiltza", adierazi du.
Albiste izango dira: Irungo Alardea, EHUko aurrematrikularen amaiera eta migratzaileen erregularizazioa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Irunek bi alardeetan banatuta ospatuko du berriz ere San Martzial eguna
Alarde tradizionala 07:40an abiatu da. Alarde publiko eta parekideko konpainiak, berriz, ia hiru ordu geroago elkartuko dira Urdanibia plazan, desfilea 10:20an hasiko baitute.
Auto ilarak BI-10 errepidean, Bilbo parean, ibilgailu baten istripuak eraginda
Ibilgailu batek istripua izan du eta pertsona bat zauritu da. Ezbeharraren ondorioz, erreietako bi itxi dituzte eta hiru kilometrorainoko auto ilarak sortu dira.
4.000 euroko isuna jarri diete zazpi ekintzaileri, Portugalete eta Leioa lotuko dituen ibai azpiko tunelaren aurkako protesta batengatik
Protesta iazko urrian egin zuten, Bizkaiko Foru Aldundiaren Bilboko egoitza nagusian. Ekintzaileek pankarta bat erakutsi zuten eta horietako bat eraikinaren barruan kateatu zen. Desordena publikoak eragitea egotzita jarri diete isuna, mozal legearen 36.3 artikulua aintzat hartuta.
Zibererasoen eta mehatxu berrien aurkako makrosimulakroa egin dute Bakion
Ertzaintzaren eskala handiko operatiboa zabaldu dute, euskal defentsa aztertzeko, droneekin, adimen artifizialeko baliabideekin eta desinformazioan oinarritutako mehatxu kritikoen aurrean. 2030eko Segurtasun Plan berriak Bakioko (Bizkaia) Enagas enpresan egindako simulakroan jasotako emaitza eta ikasgaiak txertatuko ditu.
Osakidetzak akordioa egin nahi du Osatekekin, asteburu, gau eta jaiegunetan erresonantzia magnetikoak egiteko
Euskal osasun zerbitzuak erresonantzia magnetikoko 4 ekipo berri gehituko ditu bere sarera, eta horretarako 5,5 milioi euroko inbertsioa egingo du.
Ezkabarten normaltasuna berriro ezartzen ari da, sutea egonkortu ondoren
Sutearen ondorioz, hiru herritako bizilagunek euren etxebizitzak utzi behar izan zituzten, eta 400 hektarea baino gehiago erre dira. Hala ere, Ezkabarteko alkate Pedro Lezaunek jakinarazi du ez dela inor zauritu.
Espainiako Gobernuak etxebizitzari buruzko neurri sorta bat bultzatuko du, pisu turistikoen BEZa % 21era igotzeko
Besteak beste, sasoiko eta gelen alokairuen erregulazioa bultzatuko du, baita alokairuen ezohiko luzapenena ere.