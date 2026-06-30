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Auzitegiek EHUri exijitu diote euskarazko zeroen auzian inplikatuta dauden ikasleei plaza gordetzea

Bilboko Instantzia Auzitegiak ofizioa emango die behin-behineko neurrien aurka agertu den EHUri eta, hala badagokio, neurri horiek berehala eraginkorrak izan daitezen eskumena duen hezkuntza-administrazioari.

(Foto de ARCHIVO) Palacio de Justicia de Bilbao EUROPA PRESS 06/1/2026
Bilboko Justizia Jauregia. Argazkia: Europa Press.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Instantzia Auzitegiak kautelazko neurriak berehala hartzeko eskatu dio EHUri; izan ere, EHUko graduetan matrikulatzeko prozesua astearte honetan, ekainaren 30ean, amaituko da. Epaimahaiaren arabera, "gaur egun premiazkoa da ikasleek kautelazko neurriaren esparruan planteatutako kasuari erantzuna ematea". Era berean, "ondorengo epai batek, aldekoa izanez gero, ez luke inolako eraginkortasunik izango. Ikasleak beste leku batean egingo lituzke ikasketak, plazarik lortu izan ez balu, eta kaltea konponezina izango litzateke".

[AURRERAPENA]

EHU Hezkuntza Gizartea

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Bengoetxea (EHU): "Errekurtsoa jarri duten ikasleentzat pribilegioa ez den eta berdintasun-printzipioa urratzen ez duen formula bat bilatzen ari gara"

Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) errektore Joxe Ramon Bengoetxeak Radio Euskadin adierazi duenez, euskara azterketa errekurritu zuten ikasleen alde hartutako kautelazko neurriak buruhaustea dira unibertsitatearentzat. "Errekurtsoa jarri duten ikasleentzat pribilegioa ez den formula baten bila gabiltza", adierazi du.

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