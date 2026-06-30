EHU Eusko Jaurlaritzarekin bilduko da astearte honetan zeroen inguruko ebazpen judiziala nola bete adosteko
Eusko Jaurlaritzak EHUri eskatu dio 2026-2027 ikasturterako plaza kopurua behin-behinean handitzeko.
EHUk iragarri du premiazko bilera egingo duela astearte honetan, arratsaldean, Juan Ignacio Pérez Iglesias Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuarekin. Topaketaren helburua izango da zeroen auziarekin lotutako ebazpen judiziala betetzeko "adostutako jarduera-formula bat" adostea.
Hitzorduan, autoek USaPen duten eragina ere aztertu nahi da; izan ere, EHUren arabera, unibertsitatera sartzeko ohiko prozedurari eta ikasle guztien eskubideei eragiten die.
EHUk berak zehaztu duenez, une honetan hainbat aukera aztertzen ari da, autoari men egiteko, eta, aldi berean, "Unibertsitatera sartzeko prozesuan parte hartu duen ikasle-multzoari kalterik ez egiteko".
Bide horretan, EHUk ezinbestekotzat jo du Eusko Jaurlaritzarekin modu koordinatuan lan egitea, ebazpen judizialaren ondorio juridiko eta akademikoak aztertzeko eta "Unibertsitatera sartzeko prozedurari eragiten dion erabakiaren aurrean adostutako erantzuna" emateko.
Ildo horretan, gaur, asteartez, Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaaren bozeramaileak 2026-2027 ikasturterako plaza kopurua behin-behinean handitzeko eskatu dio EHUri, epaitegiek hartutako kautelazko neurriek ez dezaten eraginik izan graduko ikasketak Unibertsitatean egin nahi dituzten ikasleengan.
EHUren helegitea
Era berean, EHUk berriz adierazi du helegitea jarriko duela epailearen autoaren aurka, "arau berberen arabera azterketak egin dituzten gainerako ikasleekin konparaziozko bidegabekeria nabarmena" sortzen duela iritzita.
Testuinguru horretan, unibertsitateak gogorarazi du 534/2024 Errege Dekretuak ezartzen duela bi hizkuntza ofizial dituzten autonomia-erkidegoetan ikasleek bi hizkuntzetako gaitasunak egiaztatu behar dituztela, eta, beraz, Euskara eta Literatura II kalifikazioa sarbide-notaren kalkuluaren parte dela "nahitaez".
Hori dela eta, eskuduntza duten erakundeekin lanean jarraituko duela adierazi du, "autoa onartzea eta unibertsitate publikoan sartzeko aukera berdintasuna bateratzea ahalbidetuko duen" irtenbide bat bilatzeko.
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