La EHU ha anunciado que mantendrá una reunión urgente este martes por la tarde con el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias. El objetivo del encuentro será acordar "una fórmula de actuación consensuada" que permita acatar la resolución judicial que ha ordenado no tener en cuenta los "ceros" en la prueba de euskera en la PAU.

En la cita también se pretende analizar las implicaciones de los autos sobre la PAU, cuya aplicación, según la EHU, afecta al procedimiento ordinario de acceso a la universidad y a los derechos del conjunto del estudiantado.

Según ha precisado la propia EHU, en este momento está estudiando las distintas alternativas para acatar el auto, al mismo tiempo que trata de evitar que "su aplicación genere perjuicios para el conjunto del estudiantado que ha participado en el proceso de acceso a la universidad".

Para ello, la EHU considera imprescindible trabajar de manera coordinada con el Gobierno vasco para analizar las consecuencias jurídicas y académicas de la resolución judicial y adoptar una "respuesta consensuada ante una decisión que afecta al procedimiento de acceso a la universidad".

En este sentido, la portavoz del Ejecutivo Vasco, María Ubarretxena, ha pedido este martes a la EHU que valore ampliar provisionalmente el número de plazas para el curso 2026-2027, para que las medidas cautelares dictadas por varios juzgados no afecten al alumnado que opte por cursar sus estudios de grado en la universidad vasca.

Recurso de la EHU

De manera paralela, la EHU insiste en que recurrirá el auto judicial al considerar que su aplicación genera "un evidente agravio comparativo respecto al resto del estudiantado que ha realizado la PAU conforme a las mismas reglas".

En este contexto, la universidad recuerda que el Real Decreto 534/2024 establece que en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales el alumnado debe acreditar las competencias en ambas lenguas, por lo que la calificación de Euskera y Literatura II forma parte "obligatoriamente" del cálculo de la nota de acceso.

Por ello, ha indicado que continuará trabajando con las instituciones competentes para encontrar una solución que "permita compatibilizar el acatamiento del auto con la preservación del principio de igualdad de oportunidades que debe regir el acceso a la universidad pública".