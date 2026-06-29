Irunek bi alardeetan banatuta ospatuko du berriz ere San Martzial eguna
Alarde tradizionala 07:40an abiatuko da. Alarde publiko eta parekideko konpainiak, berriz, ia hiru ordu geroago elkartuko dira Urdanibia plazan, desfilea 10:20an hasiko baitute.
Iritsi da beste behin ere Irungo egun handia, San Martzial eguna, eta berriz ere bi alardetan banatuta ospatuko dute irundarrek: Alarde Publiko eta Parekidea eta Alarde Tradizionala. Duela 30 urte, 1996an, emakume talde bat jaietako egun handian soldadu gisa parte hartzeko eskubidea aldarrikatzen hasi zen. Harrezkero, herritarren arteko tentsio eta liskar askoren ondoren, Irunek bere egun handia bi alarderekin bizitzen jarraitzen du.
Egunsentiko Alboradaren eta Dianaren ondoren, Alarde publikoko eta parekideko konpainia bakoitza ezarritako puntuetan elkartuko da. Ondoren, alardearen 'abiada' 10:20an izango da, Urdanibia plazan. Ohiko deskargen ondoren, desfilea hasiko da San Juan plazarantz, betiko ibilbidea egiteko. 2.200 pertsona inguruk parte hartuko dute desfile honetan, 14 taldetan banatuta: 10 infanteria konpainia, banda, danborrada, artxeroak eta zalditeria. Kantinera lanetan 13 pertsona arituko dira eta joan zen igandean egin zuten haien aurkezpen ofiziala.
Bestalde, Alarde Tradizionaleko konpainiak ere Urdanibia plazan elkartuko dira, baina lehen orduan, Dianaren ostean. Hauen ibilbidea 07:40an hasiko da. Kasu honetan 7.000 pertsona inguruk hartuko du parte. 15 infanteria konpainia, artilleria, zalditeria, artxeroak, banda eta danborrada izango dira. Desfile honetako 19 kantinerak ere joan den igandean aurkeztu zituzten.
Cristina Laborda alkateak (PSE-EE) bi alardeei egingo die harrera udaletxeko balkoitik. Berarekin batera, Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusia ere egongo da bi harreretan.
Emakunde Emakumearen Euskal Erakundeak, aldiz, alarde parekidea babestuko du. Miren Elgarresta zuzendariak "egiturazko aldaketak" eskatu ditu Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean. 30 urteren ostean, festako bi alderdien arteko liskarrak "apur bat baretu" direla aitortu du, baina "tentsioak oraindik hor" dagoela oroitarazi du.
Arartekoak bere babesa berretsi die alarde parekideko kideei; "era askotako oztopoak gaindituz Irungo alardean parte hartzen duten emakume guztiei ". Haren albokoa, Estefanía Ocáriz, Irunen izango da Alarde Publikoari harrera egiteko.
Polemika Alarde Tradizionalaren barruan
Aurten, polemika Alarde Tradizionalaren barruan kokatu da, kantinera batekin "jokabide desegokia izateagatik" Danbor Nagusiari irekitako espediente baten ondorioz. Jarrera horrek alardeko bi bururen dimisioa eragin zuen.
Tentsio eta polemiketatik haratago, tradizio honekin, Irunek San Martzialeko guduan herriko tropek lortu zuten garaipena gogoratzen du. 1522ko ekainaren 30ean soldadu frantsesak garaitu zituzten Aldabe Haitzean eta hiriaren kontrola hartzea eragotzi zieten.
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