Irungo alarde tradizionaleko bi buruk dimisioa eman dute, kapitainetako bati jarritako zigorrak eragin duen ika-mikaren ondorioz
Hautsak harrotuta daude Irungo alarde tradizionaleko kideen artean, 2025ean kantinera batek kapitainetako baten kontra aurkeztutako barne-salaketa baten ondorioz (kapitainari jokabide desegokia egotzi zion) eta, Agintarien Batzordeko (organo gorena) kide batzuen jokabideagatik, jeneralak eta komandanteak dimisioa aurkeztu ondotik.
Asier Etxepare orain arteko jeneralak gutun bat argitaratu du azaltzen zergatik dimititu duen, eta azpimarratu du zenbait jokabide ezin direla onartu, “ez alardean, ezta gizartean ere”.
2025eko uztailean kokatzen da auziaren abiapuntua, orduan zabaldu zitzaion espedientea kapitain bati kantinera batekin izandako jokabide desegokiagatik.
Alardearen Batzordeak (alardearen erregelamendua eta arauak bermatzeko organoa denak) alardearen ordenantzak jasotzen duen disziplina prozedimendua aplikatzea erabaki zuen eta, gaiak har zezakeen dimentsioa kontuan hartuta, Agintarien Batzordeari kontsulta egin zion, nahiz eta horrek berez ez izan ordenantzaren gaineko eskumenik.
Lehen kontsulta horretan, Agintarien Batzordeak babestu egin zuen prozedidura abiatzeko erabakia. Jeneralak, komandanteak eta 25 kapitain eta unitate-buruk osatzen dute batzorde hori.
Auzia barne-mailan eta argitara atera gabe lantzen eta bideratzen ari zela zirudiela iritsi zen otsailaren 2an egin zuten bilera bat. Horretan, Agintarien Batzordeko zortzi kapitain eta unitate-buruk hasierako jarrera aldatu eta adierzi zuten ez zetozela bat prozedurarekin.
Aldaketa horren ondorioz etorri dira Asier Etxepare jeneralaren eta Ruben Fraile komandantearen dimisioak, ustezko eraso matxista baten aurrean prozedura abiatzea babesten ez duten kideez osatutako talde bat gidatzen jarraitu ezin dutela argudiatuta.
Ikertzaileen erdiak baino gehiago emakumeak dira Osakidetzan
Emakume Zientzialarien Nazioarteko Eguna dela eta, Osakidetzak azpimarratu du bere ikertzaileen % 66,5 emakumeak direla, eta horietatik % 42,5 ikerketa-taldeen buru direla.
Athleticen eta Realaren jarraitzaileak hasi dira giroa alaitzen
Bi taldeen jarraitzaileek Sevillako finalera iristea espero dute, baina onartzen dute ez dela erraza izango. Ilusioa eta urduritasuna nabari dira, eta denak zain daude 21:00ak iritsi eta Errege Kopako finalerdiko joaneko partida hasteko.
Ertzaintzak emakume bat atxilotu du Gernikan, bikotekidea hil duelakoan
Ikerketa 62 urteko gizon bat hilda agertu zenean hasi zen. Haren gorpuak indarkeria zantzuak zituen, baina hasiera batean istripuz erori zela adierazi zuen Poliziak.
Espetxean sartu dute Lezaman aurkitutako gizona hil zuelakoan atxilotutako gaztea
Arratsaldeko lehen orduan deklaratu du, eta hilketa delitua leporatuta agindu du epaileak haren espetxeratzea.
Emaztea eta alabak mehatxatu eta atxiki zituen gizonaren bila jarraitzen du Bilboko Udaltzaingoak
Gizonak leiho batetik ihes egin zuen, senideak mehatxatu eta gogoz kontra atxiki ondoren.
Bilbo eta Santander arteko tren zerbitzua eten dute, trenbidean zuhaitz bat erori delako
Zirkulazioa etenda dago Traslaviña eta Karrantza artean, lehen orduan izandako gorabeheraren ondorioz. Ez da inor zauritu.
Albiste izango dira: Derbia zuzenean EITBn, Enplegu erregulazio espedientea Tubos Reunidosen eta Trump-Netanyahu bilera
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Errepideak moztuta, ibaiak gainezka, argi-mozketak... Andaluziak ekaitzen ondorioak pairatzen jarraitzen du
Bizilagun askok egunak daramatzate etxetik kanpo; oraindik 3.500 lagun daude kiroldegietan eta hoteletan. Etxera itzuli direnek lokatza eta ura aurkitu dituzte bazter guztietan.
Lezaman hilik aurkitutako gizonaren ustezko hiltzailea atxilotu dute Bilbon
Biktima 60 urteko Barakaldoko bizilaguna zen. Joan zen ostiralean aurkitu zuten hilik Lezamako Ganguren gainaren inguruan.