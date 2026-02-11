Gipuzkoa
Dimiten dos jefes del alarde tradicional de Irun tras la polémica que ha provocado la sanción a uno de los capitanes

Una cantinera presentó una denuncia interna contra uno de los capitanes por conducta inadecuada. La Comisión del alarde le sancionó por ello, pero varios capitanes y jefes de unidad han rechazado la decisión.

Imagen de archivo del alarde tradicional.

Euskaraz irakurri: Irungo alarde tradizionaleko bi buruk dimisioa eman dute, kapitainetako bati jarritako zigorrak eragin duen ika-mikaren ondorioz
EITB

Las aguas bajan revueltas en Irun, en torno al alarde tradicional, tras la denuncia interna presentada en 2025 por una cantinera contra uno de sus capitanes y la dimisión del general y comandante por la actuación de algunos miembros de la Junta de Mandos (máximo órgano).

El hasta ahora general Asier Etxepare, que ha hecho pública una carta con los motivos de su renuncia, ha subrayado que hay comportamientos que "no se pueden tolerar ni en el alarde ni en la sociedad".

El punto de partida del caso se sitúa en julio de 2025, cuando se abrió el expediente a un capitán por su conducta inadecuada con una cantinera.

La Comisión del alarde, órgano garante del Reglamento y Normas del alarde, decidió aplicar la disciplina procedimental que recoge la Ordenanza y, teniendo en cuenta la dimensión que podía adquirir el asunto, consultó a la Junta de Mandos, aunque ésta por sí misma no tenía competencia sobre la Ordenanza.

En esta primera consulta, la Junta de Mandos respaldó la decisión de iniciar el procedimiento. Esta junta está formada por el general, el comandante y 25 capitanes y jefes de unidad.

Cuando parecía que el caso se estaba trabajando y tramitando a nivel interno y sin que saliera a la luz, el pasado 2 de febrero realizaron otra reunión. En ella participaron ocho capitanes y jefes de unidad de la Junta de Mandos, y cambiaron su postura inicial para mostrar su desacuerdo con el procedimiento.

A raíz de este cambio han llegado las dimisiones del general Asier Etxepare y del comandante Rubén Fraile, alegando que no pueden seguir liderando un grupo de miembros que no apoyan el inicio del procedimiento ante una supuesta agresión machista.

