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Arartekoak babesa eman die, oztopoen gainetik, Alardean parte hartzen duten emakume guztiei

Arartekoaren albokoa, Estefania Ocariz, Irunen izango da astearte honetan, emakumeek eta gizonek berdintasunez parte hartzen duten alardearen aldeko keinu gisa.

GRAFCAV9431. IRUN (GIPUZKOA) (ESPAÑA), 30/06/2025.- Participantes en el alarde mixto, en el que las mujeres ejercen como escopeteras, celebran este lunes en Irun su día de San Marcial, en el que las altas temperaturas han sido protagonistas de una jornada en la que la ciudad entera se ha echado a la calle. EFE/Juan Herrero.
2025eko Irungo Alardea.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Arartekoak astelehen honetan babesa adierazi die "era askotako oztopoak gaindituz, Irungo alardean parte hartzen duten emakume guztiei, bai eta, esfortzu eta kemenez, urtez urte, eskubide hori gauzatzeko lanean jarraitzen duten pertsona guztiei ere".

Arartekoak hausnarketa hori egin du alardearen atarian, eta esan du "herritarren eskubideak defendatzeko misioa betez", emakumeek "Euskadin egiten diren jaietan berdintasunez parte hartzeko" duten eskubideari "zalantzarik gabeko babesa" ematen diola.

Izan ere, Estefania Ocariz, Arartekoaren ondokoa, Irunen izango da astearte honetan. Horrela, Arartekoaren erakundeak berretsi nahi du emakumeek eskubide osoa dutela “ekonomia-, gizarte-, kultura- eta politika-bizitzako esparru guztietan berdintasunez parte hartzeko, salbuespenik gabe; baita tokiko jaietan ere, haiei lotutako tradizioak edozein direla ere".

Irungo alardea Irun Gizartea

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