Biztanleria EAEko eskualde guztietan haziko da hurrengo hamarkadan, Markina-Ondarroan izan ezik
Eustaten arabera, migrazio saldoa positiboa izango da 2025 eta 2035 urteen artean Euskal Autonomia Erkidegoko 240 udalerritan (% 95,2).
Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) biztanleriak gora egingo du datorren hamarkadan (2025etik 2035era) eskualde ia guztietan, Markina-Ondarroan salbu, bertan biztanleriak behera egitea aurreikusten baita, Eustat Euskal Estatistika Institutuak astelehen honetan kaleratutako datuen arabera.
Proiekzioen arabera, 2025etik 2035era bitartean heriotzen kopurua jaiotzena baino handiagoa (hazkunde begetatibo negatiboa) izango da EAEko eskualde guztietan, eta migrazio saldoak, berriz, positiboak izango dira eskualde guztietan.
Gauzak horrela, migrazio-saldo positiboa izango litzateke 240 udalerritan (% 95,2), eta, ondorioz, saldo begetatibo negatiboak eragindako biztanleria galera konpentsatu egingo da.
Urduliz, Berango, Astigarraga eta Derio dira biztanle gehien irabaziko dituztenak
2025ean 5.000 biztanletik gora zituzten 73 udalerrien artean, aurreikusten da Urdulizen izango dela hazkunde erlatiboa handiena, Berango, Astigarraga eta Derioren aurretik. 2025etik 2035era bitartean udalerri horietan biztanleria % 10etik gora haztea aurreikusten du Eustatek.
Beste muturrean, 15 udalerrik biztanleria galera txikiak izatea aurreikusten da, eta horien artean Ondarroa (–% 6) eta Ermua (–% 4) nabarmentzen dira.
Hiriburuen artean, biztanleria hazkunderik handiena Gasteizen
Eustatek egindako aurreikuspenen arabera, hurrengo hamarkadan hiru hiriburuetan biztanleria hazi egingo da. Igoera handiena, bai termino absolutuetan, bai erlatiboetan, Gasteizek izango du, 2025etik 2035era bitartean 11.000 biztanle baino gehiago handituko da eta, hau da, % 4,6ko hazkundea. Bestalde, Donostiak 5.000 mila biztanle pasatxo gehiago izango lituzke (+% 2,8) eta Bilbok 8.000 mila inguru gehiago (+% 2,3).
Hiru hiriburuetan, hazkunde naturala negatiboa izatea aurreikusten da, heriotzak jaiotzak baino gehiago izango direlako. Aitzitik, migrazio saldo positiboa izango dute hiru hiriburuek: 25.000 pertsona ingurukoa izango litzateke Bilbon; 20.000 ingurukoa, Gasteizen, eta 14.000 ingurukoa, Donostian.
Populazioa zahartu egingo da
Jaiotza tasa baxua izango denez, 0-14 urteko biztanleen kopurua murriztu egingo da 218 udalerritan (% 86), eta 65 urte eta gehiagokoen kopuruak udalerri guztietan egingo du gora, 300 biztanletik beherako hiru udalerritan izan ezik. Bestalde, 15-64 urteko biztanleen kopuruak behera egingo du 153 udalerritan, eta gora, gainerakoetan (99).
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