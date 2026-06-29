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La población aumentará en todas las comarcas de la CAV en la próxima década, salvo en Markina-Ondarroa

Según Eustat, el saldo migratorio contribuirá al crecimiento de la población entre los años 2025 y 2035 en 240 municipios (el 95,2% del total). 

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Gente en Bilbao. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Biztanleria EAEko eskualde guztietan haziko da hurrengo hamarkadan, Markina-Ondarroan izan ezik
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Agencias | EITB

Última actualización

La población residente de la Comunidad Autónoma Vasca aumentará en la práctica totalidad de las comarcas en la próxima década (entre 2025 y 2035), con la excepción de Markina-Ondarroa para la que se estima una ligera pérdida de residentes, según los datos ofrecidos este lunes por el Instituto Vasco de Estadística Eustat. 

Entre 2025 y 2034 se estima que el número de defunciones superará al de nacimientos en todas las comarcas vascas (saldo vegetativo negativo), mientras que los saldos migratorios presentarían signo positivo en todas ellas.

Así, el saldo migratorio sería positivo en 240 municipios (el 95,2 % del total), constituyéndose como el componente del crecimiento demográfico y compensando, en la mayoría de municipios, las pérdidas de población por el saldo vegetativo negativo, según Eustat.

Mayor crecimiento en Urduliz, Berango, Astigarraga y Derio

Entre los 73 municipios de más de 5000 habitantes en 2025 destaca el crecimiento relativo previsto para Urduliz (Bizkaia), seguido de Berango (Bizkaia), Astigarraga (Gipuzkoa) y Derio (Bizkaia), con incrementos por encima del 10 % entre 2025 y 2035.

En el extremo opuesto, 15 municipios experimentarían pérdidas de población, siendo los mayores descensos relativos en Ondarroa (-6 %) y Ermua (-4 %).

Vitoria lidera el crecimiento entre las tres capitales

Eustat estima que durante la próxima década las tres capitales registrarían incrementos de población. Los mayores aumentos, tanto en términos absolutos como relativos, corresponderían a Vitoria-Gasteiz, que añadiría más de 11 000 residentes entre 2025 y 2035 (+4,6 %). Por su parte, San Sebastián aumentaría su población en algo más de 5000 habitantes (+2,8 %) y Bilbao en torno a 8000 (+2,3 %).

En las tres capitales el crecimiento natural presentaría signo negativo al superar las defunciones a los nacimientos. En contrapartida, las migraciones aportarían población a las tres capitales, con un saldo migratorio positivo de unas 25 000 personas en Bilbao, de unas 20 000 en Vitoria-Gasteiz y de cerca de 14 000 en San Sebastián.

Envejecimiento de la población

Como consecuencia de la persistencia de bajos niveles de natalidad, la población de 0 a 14 años disminuiría en 218 municipios (86 % del total), mientras que la de 65 y más años aumentaría en todos los municipios, con la excepción de tres municipios menores de 300 habitantes. Por su parte, la población en la franja de 15 a 64 años reduciría sus efectivos en 153 municipios y los incrementaría en los 99 restantes.

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