La población aumentará en todas las comarcas de la CAV en la próxima década, salvo en Markina-Ondarroa

La población residente de la Comunidad Autónoma Vasca aumentará en la práctica totalidad de las comarcas en la próxima década (entre 2025 y 2035), con la excepción de Markina-Ondarroa para la que se estima una ligera pérdida de residentes, según los datos ofrecidos este lunes por el Instituto Vasco de Estadística Eustat.

Entre 2025 y 2034 se estima que el número de defunciones superará al de nacimientos en todas las comarcas vascas (saldo vegetativo negativo), mientras que los saldos migratorios presentarían signo positivo en todas ellas.

Así, el saldo migratorio sería positivo en 240 municipios (el 95,2 % del total), constituyéndose como el componente del crecimiento demográfico y compensando, en la mayoría de municipios, las pérdidas de población por el saldo vegetativo negativo, según Eustat.