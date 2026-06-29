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Albiste izango dira: Iruñeko harrapaketa, Irango gerraren ondorioak arintzeko ezkutu soziala eta Venezuelako lurrikara

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

PAMPLONA, 28/06/2026.- Varias personas han sido atropelladas este domingo en la calle Navarrería del Casco Antiguo de Pamplona por un camión de la basura con una avería en el sistema de frenado. EFE/ Jesús Diges

Harrapaketa, Navarreria kalean. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko ekainaren 29an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Iruñeko harrapaketaSamina da nagusi Iruñean atzo Alde Zaharreko Navarreria kalean gertatutako harrapaketaren ondorioz. Emakume bat hil da eta lau zauritu dira; horietatik bi, oso larri. 15:30ak aldera, beira biltzeko kamioi batek kontrola galdu, eta jendez lepo zegoen kalean behera hainbat lagun harrapatu zituen. Iruñeko Udaltzaingoa gertaturikoa ikertzen ari da. Lehen hipotesien arabera, balazta sisteman egon liteke ezbeharraren arrazoia, hori adierazi du Udaltzaingoak. Ikerketak argitu beharko du sistemak berak huts egin zuen ala deskuidu baten ondorioz gertatu zen istripua. 

- Irango gerraren ondorioak arintzeko ezkutu soziala: Ministroen Kontseiluak neurri sorta bat onartuko du Irango gerraren ondorio ekonomikoei aurre egiteko. Espainiako Gobernuak egun bat aurreratu du bilera, krisiaren aurkako neurri gehienen indarraldia ekainaren 30ean iraungiko delako.

- Venezuelako lurrikara: Erreskate taldeak erlojuaren aurka lanean ari dira Venezuelan lurrikarak harrapatutako pertsonak hondakinen artetik ateratzeko. Dagoeneko 1.450 hildako topatu dira, eta lagun 3.150 zauritu. Gainera, 774 eraikin daude kaltetuta edo kolapsatuta, eta horrek 12.721 familiari eragin die.

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