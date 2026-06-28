Gobernuak neurri sorta berri bat onartuko du astelehen honetan Irango gerrari aurre egiteko
Gobernua saiatuko da herritarrak eta enpresa-sarea babesten Ekialde Hurbileko gatazkak eragindako inpaktu ekonomikotik. Halaber, 2027ko Aurrekontuen oinarri izango den koadro makroekonomikoa aurkeztuko du.
Ministroen Kontseiluak neurri sorta berri bat onartuko du astelehen honetan Irango gerraren ondorio ekonomikoei aurre egiteko. Gobernuak astelehenera aurreratu du bilera, krisiaren aurkako neurri gehienak ekainaren 30ean indarrean egoteari utziko diotelako.
Dekretuaren edukia oraindik zehaztu ez bada ere, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak aurreratu du enpresa-sarea eta herritarrak gatazkaren eraginetik babesteko jarduerak barne hartuko dituela.
Errege lege-dekretu berriak martxoan onartutako neurrien zati bat ordeztuko du. Neurri horietako batzuk, elektrizitatearen BEZaren beherapena kasu, dagoeneko bertan behera geratu dira, energia-prezioak moteldu direlako. Ministroen Kontseiluan onartu eta BOEn argitaratu ondoren, kongresuak baliozkotu beharko du testua, hogeita hamar eguneko epean.
2027ko aurrekontuak
Bestalde, astelehen honetako saioan, 2027ko Estatuko Aurrekontu Orokorren oinarri izango den koadro makroekonomikoa ere aurkeztuko da. Hurrengo urratsa Zerga eta Finantza Politikako Kontseilua deitzea izango da, autonomia-erkidegoei aurrekontu-egonkortasunaren helburuen eta administrazio publikoek beren gain hartu behar duten defizitaren banaketaren berri emateko.
Aurreikuspenen arabera, aurrekontuen proiektua uda igaro ondoren aurkeztuko da, eta Gobernuak BPGren % 2,2ko hazkunde-aurreikuspenari eutsiko dio.
Arlo fiskalean, Gobernuak murriztu egin du 2026ko itxierako defizitaren aurreikuspena, azaroan planteatutako % 2,1etik % 1,6ra. Bien bitartean, zor publikoaren ratioak %100eko muga haustea eta urte amaierarako %99,3an kokatzea espero du Exekutiboak.
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