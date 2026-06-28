El Gobierno aprueba este lunes un nuevo paquete de medidas frente a la guerra de Irán
El Ejecutivo tratará de proteger a la ciudadanía y al tejido empresarial del impacto económico del conflicto en Oriente Próximo, y presentará el cuadro macroeconómico que servirá de base para los Presupuestos de 2027.
El Consejo de Ministros impulsará este lunes un nuevo paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Irán. El Ejecutivo ha adelantado la reunión al lunes, en lugar del habitual martes, ya que gran parte de las actuales medidas anticrisis dejan de estar vigentes el 30 de junio.
Aunque el contenido del decreto aún no se ha detallado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que incluirá actuaciones para proteger al tejido productivo y a la ciudadanía frente al impacto del conflicto. El Ejecutivo ha seguido la evolución de la situación y ha mantenido reuniones con agentes sociales y sectores especialmente afectados para definir la respuesta.
El nuevo real decreto ley sustituirá parte de las medidas aprobadas en marzo, algunas de las cuales, como la rebaja del IVA de la electricidad, ya han decaído por la moderación de los precios energéticos. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros y su publicación en el BOE, el texto deberá ser convalidado por el Congreso en el plazo de treinta días.
Presupuestos de 2027
Por otro lado, en la sesión de este lunes también se presentará el cuadro macroeconómico que servirá de base para los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Una vez superado este trámite, se convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para informar a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas.
Según las previsiones, la presentación del proyecto de Presupuestos tendrá lugar pasado el verano, en un contexto en el que el Ejecutivo mantiene una previsión de crecimiento del PIB del 2,2%, algo por debajo de otros organismos como el Banco de España, que lo sitúa en el 2,3%.
En materia fiscal, el Gobierno ha bajado la previsión del déficit para el cierre de 2026 del 2,1% planteado en noviembre al 1,6%. Mientras, el Ejecutivo espera que la ratio de deuda pública rompa la barrera del 100% y se sitúe en el 99,3% a finales de este año.
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