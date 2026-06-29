Será noticia: Atropello en Pamplona, escudo social ante la guerra de Irán y terremoto en Venezuela

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 29 de junio de 2026:

- Atropello en Pamplona: Conmoción en Pamplona por el atropello mortal de este domingo en la calle Navarrería que dejó una persona muerta y cuatro heridas, dos de ellas muy graves. El suceso se produjo en torno a las 15:30 horas, cuando, por causas que se investigan, un camión de recogida de vidrio cayó sin control cuesta abajo. Investigan si se trató el fallo del freno de mano fue mecánico o un fallo humano.

- Escudo social ante la guerra de Irán: El Consejo de Ministros aprobará este lunes un nuevo paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Irán. El Ejecutivo ha adelantado un día la reunión, en lugar del habitual martes, ya que gran parte de las actuales medidas anticrisis dejan de estar vigentes el 30 de junio.

- Terremoto en Venezuela: A medida que avanzan las horas la situación se vuelve más complicada en Venezuela, tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el pasado miércoles. La cifra de fallecidos asciende a 1450 personas, mientras que los heridos son 3150. Además, 12 721 familias están damnificadas, y hay un total de 774 edificios afectados o colapsados.