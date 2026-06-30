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Bengoetxea (EHU): “Estamos buscando una fórmula que no suponga un privilegio para los alumnos que han recurrido y que no vulnere el principio de igualdad”

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18:00 - 20:00

Joxe Ramon Bengoetxea, rector de la EHU.

Euskaraz irakurri: Bengoetxea (EHU): "Errekurtsoa jarri duten ikasleentzat pribilegioa ez den eta berdintasun-printzipioa urratzen ez duen formula bat bilatzen ari gara"
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EITB

Última actualización

El rector de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) Joxe Ramon Bengoetxea ha señalado en Radio Euskadi que las medidas cautelarísimas adoptadas en favor de los alumnos que recurrieron el examen de euskera supone un quebradero de cabeza para la universidad.  “Estamos buscando una fórmula que no suponga un privilegio para los alumnos que han recurrido”, ha indicado.

UPV-EHU Euskera Sociedad

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