El valle de Ezcabarte recupera su actividad, con el incendio ya estabilizado

El Valle de Ezcabarte va recuperando la normalidad una vez transcurridos los peores momentos del incendio forestal desatado este jueves y estabilizado desde este domingo. En el operativo han participado más de cien personas, apoyadas por numerosos vecinos de la zona, de los que su alcalde, Pedro Lezaun, se siente "orgullosísimo".

“Su implicación ha sido fundamental”, asegura Lezaun, y añade que "estas cosas unen y hacen movilizarse”. Asimismo, alaba la labor de los agricultores que han colaborado con sus tractores, así como la de todos aquellos vecinos y vecinas que han ayudado en la medida de sus posibilidades, “llevando agua o preparando bocadillos”.

El incendio, que obligó a desalojar tres poblaciones, ha arrasado más de 400 hectáreas, pero Lezaun confirma que no ha habido daños personales, “sí algunos materiales en cercas y otros elementos en los montes”, siendo la quema de vegetación lo más significativo.

Aun así, se muestra medianamente optimista sobre la recuperación de este terreno, y resalta el papel que la vegetación autóctona juega en sucesos de este tipo, evitando la propagación del fuego que sí facilitan otros árboles que no son propios de la zona.

El alcalde también hace referencia a la necesidad de mantener el monte limpio, labor en la que el ganado es esencial, pero que los últimos años la presencia del mismo se ha reducido. En cualquier caso, valora las ayudas públicas para acondicionar abrevaderos y otras infraestructuras para poder mantener al ganado en el monte y que ayude a realizar esta labor.

En cuanto a las causas del incendio, señala que se siguen investigando y que por el momento no se les han dado a conocer, "aunque parece que descartaron que fuera por trabajos agrícolas".