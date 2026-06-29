SUTEA NAFARROAN

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Ezkabarten normaltasuna berriro ezartzen ari da, sutea egonkortu ondoren

Alkateak adierazi du ez dela zauriturik ezta hildakorik egon, eta goraipatu egin du bizilagunek sua itzaltzeko egin duten lana. Guztira, 400 hektarea baino gehiago erre dira.

MAKIRRIAIN, 26/06/2026.- Efectivos de emergencias han permanecido durante la noche y continúan esta mañana con las labores de extinción del incendio forestal declarado el jueves por la tarde en Makirriain, en Ezcabarte, y que ha obligado a desalojar de forma preventiva tres pueblos navarros. EFE/ Jesus Diges
Ezkabarteko suteak landaredi-eremuei eragin die batez ere. Argazkia: Efe.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ezkabarte normaltasunera itzultzen ari da, ostegun honetan piztutako eta igandean egonkortutako baso-sutearen unerik txarrenak igaro ondoren. Operatiboan ehun pertsonak baino gehiagok parte hartu dute, inguruko herritar askoren laguntzarekin, eta Pedro Lezaun alkatea "oso harro" dago haietaz.

"Haien inplikazioa funtsezkoa izan da", esan du Lezaunek, eta gaineratu du "horrelako ezbeharrek batu eta mugiarazi" egiten dutela. Era berean, traktoreekin lagundu duten nekazarien lana goraipatu du, baita ahal izan duten neurrian "ura eramanez edo ogitartekoak prestatuz" lagundu duten auzokide guztiena ere.

Sutearen ondorioz, hiru herritako bizilagunek euren etxebizitzak utzi behar izan zituzten, eta 400 hektarea baino gehiago erre dira, baina Lezaunek jakinarazi du ez dela inor zauritu. "Materiala, hesiak eta beste elementu batzuk erre dira mendietan, baina gehien bat landaredia erre da".

Hala ere, nahiko baikor agertu da lursailak berreskuratzearen inguruan, eta landaredi autoktonoen garrantzia nabarmendu du, sua zabaltzea saihestu dute eta; bertakoak ez diren beste zuhaitz batzuek, ordea, kontrakoa eragiten dute.

Alkateak mendia garbi mantentzeko beharraz ere jardun du, eta adierazi du lan horretan ganadua funtsezkoa dela, baina azken urteetan horren presentzia murriztu egin dela. Nolanahi ere, uraskak egokitzeko eta abereak mendian ibil daitezen beharrezkoak diren beste azpiegitura batzuk sustatzeko dauden laguntza publikoak baloratu ditu.

Sutearen arrazoiei dagokienez, Lezaunek adierazi du oraindik ikertzen ari direla, eta esan du "nekazaritza lanek" eragin izana baztertu dutela. 

Suteak Nafarroa Gizartea

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