Irun vive otro San Marcial dividido en dos alardes, el público e igualitario y el tradicional
Un año más, ha llegado el gran día de Irun y los irundarras, el día de San Marcial. Y un año más, los irundarras se dividirán en dos alardes: el público e igualitario y el tradicional. Hace 30 años, en 1996, un grupo de mujeres comenzó a reivindicar su derecho a participar como soldados en el día grande las fiestas. Desde entonces, tras muchos episodios de tensión y disputas entre ciudadanos, Irun sigue viviendo su día grande con dos alardes.
Tras la Alborada y la Diana del amanecer, cada compañía del Alarde Público e Igualitario se reunirá en los puntos establecidos y la 'arrancada' del desfile será a las 10:20 horas en la Plaza Urdanibia. Tras las descargas de costumbre, comenzarán el desfile hacia la plaza de San Juan para realizar el recorrido habitual. Unas 2200 personas participarán en el desfile divididas en 14 unidades: 10 compañías de infantería, la banda, la tamborrada, los hacheros y la caballería. Las 13 cantineras del Alarde fueron presentadas el pasado domingo, 28 de junio.
Por su parte, las compañías del Alarde Tradicional se darán cita en la Plaza Urdanibia tras la Diana, para dar comienzo su recorrido a las 07:40 horas. En este caso participarán alrededor de 7000 personas divididas en 15 compañías de infantería, además de la artillería, la caballería, los hacheros, la banda y la tamborrada. Las 19 cantineras de este desfile también fueron presentadas el pasado domingo.
La alcaldesa Cristina Laborda (PSE-EE) recibirá a ambos alardes desde el balcón del Ayuntamiento. Junto a ella, la diputada general de Gipuzkoa Eider Mendoza también estará en los dos recibimientos.
Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer apoyará al alarde igualitario. Su directora Miren Elgarresta ha pedido "cambios estructurales" en una entrevista realizada en Radio Euskadi. Ha recordado que tras 30 años, "ha habido una desescalada" en la hostilidad entre las dos facciones de la fiesta, pero que "aún continúa la tensión".
Mientras, el Ararteko ha reiterado su respaldo "a todas las mujeres que, superando obstáculos de diversa índole, participan en el alarde de Irun". Su adjunta, Estefanía Ocáriz, estará presente en Irun para recibir al Alarde Público.
Polémica dentro del Alarde Tradicional
Este año, la polémica se ha situado dentro del Alarde Tradicional, a raíz de un expediente abierto al Tambor Mayor por "conducta indebida" con una cantinera. Este caso provocó la dimisión de dos de los mandos del Alarde, entre ellos el general.
Más allá de las tensiones y las polémicas, con esta tradición, Irun recuerda a las tropas irunesas en la batalla de San Marcial que finalizó el 30 de junio de 1522 con la derrota de los soldados franceses en la Peña de Aldabe, evitando que se hicieran con el control de la ciudad fronteriza.
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