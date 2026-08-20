Desmantelada una red de estafas empresariales que operaba desde Bilbao y Castro

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas —cuatro hombres y una mujer, de entre 40 y 68 años— por su presunta implicación en una red dedicada a la comisión de estafas online y al blanqueo de los beneficios obtenidos ilícitamente, que estaba asentada en Bizkaia y en Castro Urdiales (Cantabria).

A los detenidos se les atribuyen, en distintos grados de participación, los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y usurpación de estado civil.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por una empresa riojana, a la que le estafaron 65 000 euros.

La mercantil alcanzó un acuerdo para la adquisición de combustible por un importe de 65 431,96 euros tras recibir una oferta comercial supuestamente emitida por una operadora intermediaria.

Una vez realizada la transferencia bancaria, la empresa solicitó los códigos necesarios para retirar el combustible sin obtener respuesta. Al contactar directamente con la compañía, sus responsables confirmaron que no habían realizado ninguna operación comercial ni eran titulares de la cuenta bancaria facilitada, quedando así evidenciado el engaño.

Finalmente, los agentes procedieron a la localización e identificación de las personas integrantes de la trama, algunas de ellas ocultas en Bilbao y Castro Urdiales.