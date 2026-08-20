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Enpresen iruzurrerako sare bat desegin dute Bilbon eta Castron

Guardia Zibilak bost pertsona atxilotu ditu talde kriminaleko kide izatea, iruzur egitea, dirua zuritzea, dokumentuak faltsutzea eta egoera zibila usurpatzea egotzita.

Ustez sarean inplikatutako pertsonetako baten atxiloketa unea. Argazkia: Guardia Zibila

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Agentziak | EITB

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Guardia Zibilak bost pertsona atxilotu ditu (lau gizon eta emakume bat, 40 eta 68 urte artekoak), internet bidez iruzurrak egiten zituen sare bateko kide izatea eta legez kanpo lortutako etekin horiek zuritzea leporatuta. Aipaturiko iturriak emandako datuen arabera, talde kriminal horrek Bizkaitik eta Castro Urdialesetik (Kantabria) jarduten zuen. 

Atxilotuei talde kriminaleko kide izatea ez ezik, iruzurra, kapitalak zuritzea, dokumentuak faltsutzea eta egoera zibila usurpatzea egotzita leporatzen diete. 

Ikerketa Errioxako enpresa batek jarritako salaketaren ondotik abiatu zuen Guardia Zibilak. Salaketan jasotzen zenez, 65.000 euroko iruzurra egin zioten.

Ustez bitartekari batek egindako eskaintza bati erantzunez, aipaturiko enpresak 65.431 euroren truke erregaia erosteko akordioa lortu zuen. 

Ordainketa egin ondotik, ordea, ez zuten erregairik eskuratu. Konpainiarekin zuzenean harremanetan jarri ondoren, iruzurra izan zela egiaztatu ahal izan zuten. 

Azkenik, Poliziak sarea osatzen zuten pertsonak aurkitu eta identifikatu zituen, horietako batzuk Bilbon eta Castro Urdialesen.

Bizkaia Kantabria Iruzurrak Gizartea

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