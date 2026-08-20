Las piscinas de Izarra adelantan su cierre a este jueves debido a la escasez de agua
El Ayuntamiento de Urkabustaiz (Álava) ha adelantado a este jueves, 20 de agosto, el cierre de la piscina del concejo de Izarra debido a la escasez de agua que afecta a varios municipios de Álava, según ha informado el Consistorio en un bando firmado por la alcaldesa, Aitziber Rodríguez.
En concreto, la localidad alavesa ha dado da a conocer esta medida debido al "agotamiento" de los acuíferos de los que se abastece el municipio y por "el alto consumo de agua que requiere cumplir con los estándares sanitarios de renovación diaria del agua de los vasos".
Se trata del segundo municipio alavés que cierra las piscinas anticipadamente, ya que la localidad de Zuia las cerró el pasado 15 de agosto por el mismo motivo. Zuia se está abasteciendo de agua mediante camiones cisterna, debido al descenso del río Bayas, del que coge agua.
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