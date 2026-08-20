Controles de tráfico inmediatos en Oiartzun e Irun para evitar problemas de tráfico en el entorno urbano
La Ertzaintza vigilará especialmente los accesos rurales de Oiartzun para evitar que los vehículos atrapados en la frontera busquen rutas alternativas. La Policía Municipal de Irun establecerá filtros para impedir que el tráfico de paso colapse el centro.
Los controles de tráfico en Oiartzun e Irun se pondrán en marcha de forma inmediata para evitar que se repita el caos circulatorio registrado la semana pasada en la frontera de Biriatou. Las medidas se aplicarán especialmente cuando comiencen las retenciones y llegan en vísperas del incremento de desplazamientos previsto con motivo de la Operación Retorno. Este jueves ya se registran colas de hasta ocho kilómetros en el peaje de Biriatou.
La decisión se ha adoptado tras la reunión mantenida este mediodía entre la alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, y responsables del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. El acuerdo llega después de las discrepancias surgidas en torno a la propuesta del Ayuntamiento de Irun de establecer controles para evitar que los vehículos atrapados en la frontera abandonen las vías principales y busquen rutas alternativas.
Vigilancia en las vías rurales de Oiartzun
La Ertzaintza establecerá controles en Oiartzun, especialmente en los accesos y vías rurales, para impedir que los conductores utilicen estos recorridos como atajos para evitar las retenciones de la autopista. El objetivo es evitar que ese tráfico termine desplazándose hacia Irun y genere nuevos problemas de circulación en el municipio.
Los controles se activarán en cuanto comiencen a producirse los primeros atascos. Responsables técnicos de la Ertzaintza y de las policías locales de la zona trabajan ya en la comisaría de Oiartzun para concretar la logística y coordinación del dispositivo.
La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, ha valorado positivamente el acuerdo y se ha mostrado satisfecha con la puesta en marcha de unas medidas que venía reclamando ante el riesgo de que los vehículos retenidos en la frontera terminen entrando en los núcleos urbanos.
Filtros para evitar el tráfico de paso en Irun
Mienrtas, en Irun, la Policía Municipal establecerá filtros en los accesos al municipio para reconducir el tráfico y evitar que los vehículos que únicamente atraviesan la zona terminen colapsando el centro y sus alrededores.
Las medidas buscan así evitar que se repita la situación de la pasada semana, cuando los problemas en el paso fronterizo de Biriatou llegaron a provocar retenciones de hasta 13 kilómetros en los accesos a Irun y afectaron también a las vías alternativas utilizadas por los conductores.
El Gobierno Vasco pide agilizar el paso fronterizo
El viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Ricardo Ituarte, había defendido previamente la necesidad de abordar estas medidas de forma coordinada y había advertido de los riesgos de realizar controles o cortes en vías rápidas. En una entrevista en Radio Euskadi, apostó por trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento de Irun y reclamó a las autoridades francesas que agilicen el tráfico en la frontera.
Ituarte señaló que la Ertzaintza ha realizado gestiones a través del Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Hendaia y ante la Gendarmería para intentar mejorar la circulación. Entre los problemas detectados citó el funcionamiento de las cabinas del peaje de Biriatou y la apertura de las barreras.
El Gobierno Vasco plantea, por tanto, trasladar conjuntamente a las autoridades francesas la necesidad de ampliar la capacidad del paso fronterizo y agilizar el tránsito para evitar que el problema vuelva a trasladarse al lado guipuzcoano.
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