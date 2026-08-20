TRAFIKOA
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Berehalako trafiko-kontrolak ezarriko dituzte Oiartzunen eta Irunen, hirigunean zirkulazio-arazoak saihesteko

Ertzaintzak Oiartzungo landa-bideetako sarbideak zainduko ditu bereziki, mugan harrapatutako ibilgailuek ordezko bideak erabil ez ditzaten. Irunen, Udaltzaingoak iragazkiak ezarriko ditu, igarobideko trafikoak hirigunea kolapsatu ez dezan.

IRUN (GIPUZKOA), 20/08/2026.- El flujo de tráfico que se dirige hacia Francia en estas fechas se ha convertido en una pesadilla para los habitantes de Irun (Gipuzkoa) que ven cómo el centro de su ciudad se colapsa de vehículos que buscan vías alternativas para escapar del atasco de la frontera. El pasado 13 de agosto las colas en la autopista AP-8 en dirección Bayona (Francia) alcanzaron los 13 kilómetros, una situación que puede repetirse a partir de hoy cuando miles de personas procedentes del norte de África, a través de Algeciras, y de viajeros de otros puntos de España terminan sus vacaciones e inician su vuelta a casa a diversos países europeos.EFE/Javier Etxezarreta
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EITB

Azken eguneratzea

Oiartzunen eta Irunen trafikoa kontrolatzeko neurriak berehala jarriko dituzte indarrean, Biriatuko mugan joan den astean izandako trafiko-kaosa berriro gerta ez dadin. 

Ilarak hasten direnean aktibatuko dituzte neurriak. Oporretako itzulera-operazioaren ondorioz, datozen egunotan trafikoa areagotzea aurreikusten da, eta gaur bertan zortzi kilometroko ilarak sortu dira Biriatuko ordainlekuan.

Erabakia gaur eguerdian hartu dute, Iruneko alkate Cristina Labordak eta Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko arduradunek bilera egin ondoren. Akordioa Iruneko Udalak ibilgailuak kontrolatzeko proposamenaren inguruan sortutako desadostasunen ostean iritsi da. Udalaren helburua da mugan harrapatutako gidariek bide nagusiak utzi eta ordezko ibilbideak erabiltzea saihestea.

Oiartzungo landa-bideak zainduko dituzte

Ertzaintzak kontrolak ezarriko ditu Oiartzunen, bereziki landa-bideetako sarbide eta ibilbideetan. Hala, gidariek autobideko ilarak saihesteko lasterbide gisa bide horiek erabiltzea eragotzi nahi dute. Helburua da trafiko hori Irunera iristea eta udalerrian zirkulazio-arazo berriak sortzea saihestea.

Lehen ilarak sortzen diren unean bertan aktibatuko dituzte kontrolak. Ertzaintzako eta inguruko udaltzaingoetako arduradun teknikoak Oiartzungo komisarian ari dira dagoeneko lanean, dispositiboaren antolaketa eta koordinazioa zehazteko.

Iruneko alkate Cristina Labordak ontzat jo du akordioa eta pozik agertu da neurriak abian jartzearekin. Izan ere, neurri horiek eskatuak zituen, mugan atxikitako ibilgailuak hiriguneetara sartu eta herrian arazo gehiago sortzeko arriskuaren aurrean.

Irunen, iragazkiak ezarriko dituzte

Irunen, berriz, Udaltzaingoak iragazkiak ezarriko ditu udalerrirako sarbideetan, trafikoa bideratzeko eta eremu hori zeharkatu besterik egin nahi ez duten ibilgailuek hirigunea eta inguruko kaleak kolapsatzea saihesteko.

Neurrien bidez, joan den asteko egoera berriro ez errepikatzea nahi dute. Orduan, Biriatuko mugako pasabidean izandako arazoek 13 kilometroko ilarak eragin zituzten Irunerako sarbideetan, eta gidariek erabilitako ordezko bideei ere eragin zieten.

Eusko Jaurlaritzak mugako pasabidea arintzea eskatu du

Ricardo Ituarte Segurtasuneko sailburuordeak aurretik neurri horiei modu koordinatuan heltzeko beharra defendatu zuen, eta autobideetan kontrolak edo mozketak egiteak ekar ditzakeen arriskuez ohartarazi zuen. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Iruneko Udalarekin elkarlanean aritzearen alde egin zuen, eta Frantziako agintariei mugako zirkulazioa arintzeko eskatu zien.

Ituartek azaldu duenez, Ertzaintzak hainbat kudeaketa egin ditu Hendaia eta Frantziako Estatuko Polizia eta Aduana Koordinatzeko Zentroaren bidez, baita Jendarmeriarekin ere, zirkulazioa hobetzeko. Besteak beste, Biriatuko ordainlekuko kabinen funtzionamenduan eta langak irekitzeko abiaduran arazoak daudela adierazi du.

Horrenbestez, Eusko Jaurlaritzak eta Iruneko Udalak batera helarazi nahi diete Frantziako agintariei mugako pasabidearen gaitasuna handitzeko eta trafikoa arintzeko beharra, arazoa berriro Gipuzkoako aldera ez eramateko.

Trafikoa Gipuzkoa Eusko Jaurlaritza Irun Gizartea

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