Se elevan a 14 las víctimas de agresión sexual por parte del vendedor de golosinas de Donostia
La investigación abierta sobre el detenido en San Sebastián el pasado mes de julio acusado de agresión sexual a una menor ha permitido identificar hasta el momento a 14 víctimas, todas ellas entre 10 y 18 años. El investigado, un joven de 22 años, permanece en prisión provisional desde su detención.
El acusado regentaba un establecimiento de venta de golosinas y, según la investigación que han llevado a cabo los agentes de la Ertzaintza, es el lugar donde presuntamente se produjeron los hechos.
Los agentes llevan investigando el caso desde el 30 de junio, cuando una familia denunció dos agresiones sexuales sufridas por una menor de edad en un establecimiento de venta de golosinas. Tras la detención del presunto autor, han conseguido identificar a otras 13 víctimas, todas ellas con edades comprendidas entre 10 y 18 años en el momento de los hechos.
Las diligencias abarcan un periodo aproximado de 6 años, ya que los primeros hechos denunciados remontan a 2020.
La investigación continúa abierta y los agentes siguen analizando evidencias e informaciones obtenidas. No descartan la identificación de nuevas víctimas teniendo en cuenta el amplio periodo investigado, por lo tanto, la Ertzaintza solicita la colaboración ciudadana.
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