El incendio en Urzainqui sigue activo y los esfuerzos se centran en perimetrar las llamas

Las labores de extinción del incendio forestal en Urzainqui, declarado el pasado viernes y reactivado la tarde del lunes, continúan este jueves, después de que la pasada noche se hayan vuelto a reavivar las llamas. El fuego está activo y no está estabilizado. Y es que la tormenta y las lluvias que cayeron ayer por la noche en la zona no han sido suficientes para menguar el fuego.

Además, se han registrado desprendimientos, tanto de piedras como de elementos incandescentes, lo que dificulta el trabajo y hace propagar el incendio.

Según ha explicado este mediodía el director del Servicio de Bomberos de Navarra, Iñaki Elias, el esfuerzo se centra ahora en intentar perimetrar los dos flancos (izquierdo y derecho) y la cola del incendio.

En las últimas horas han logrado abrir vías para los 4x4 y también vías de agua, lo que les permitirá abordar más facilmente el incendio en el terreno, complementando el trabajo que están realizando hasta 8 helicópteros desde el aire.

El fuego no está estabilizado, y sigue activo, pero, según ha asegurado Elias, "no hay peligro para la ciudadanía" a quien ha mandado un mensaje de tranquilidad, además de de agradecimiento, por la colaboración y la ayuda que están prestando, con herramientas de mano, a los profesionales en las labores de extinción.

Según ha informado SOS Navarra, ayer, miércoles, llovió ligeramente en la zona y aumentó la humedad relativa en la zona, si bien el riesgo de incendio previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la zona continúa siendo muy alto este jueves en el Pirineo.

El fuego afecta a una zona de fuerte pendiente y difícil acceso. Por ello, en las labores de extinción participan desde este mediodía ocho helicópteros en apoyo de los efectivos terrestres, que trabajan con autobombas, camiones y dos bulldorzer de Guarderío de Medio Ambiente.

Durante la noche han trabajado en el lugar brigadas de los parques de Lodosa, Estella y Navascués, y por la mañana ha recido el relevo de brigadas de Cordovilla, Navascués y Sangüesa. Este mediodía, han llegado al lugar efectivos de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Lubia (Soria).