Una joven de 18 años de edad que resultó herida muy grave este pasado miércoles tras sufrir una caída de unos 30 metros en el monte Anboto (1331 metros), ha fallecido en el Hospital de Cruces de Barakaldo, según han informado fuentes oficiales.

La joven, que había entrado en parada cardiorrespiratoria y a la que los sanitarios practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, fue trasladada en helicóptero al centro hospitalario de la Margen Izquierda.

Los hechos sucedieron alrededor de las 16:30 de ayer, miércoles, cuando el Centro de Emergencias SOS Deiak 112 recibió una llamada informando de que una persona estaba pidiendo auxilio. Los comunicantes consiguieron observar con unos prismáticos la escena y visualizaron a un chico haciendo señas y gritando ayuda, y a una mujer en el suelo junto a él en una zona de piedras de la cara norte de la citada cumbre.

Al lugar se desplazaron recursos sanitarios, efectivos de la Ertzaintza, Bomberos y un helicóptero de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza. Al llegar a la escarpada zona, localizaron a la víctima en parada cardiorrespiratoria debido al fuerte impacto tras precipitarse desde una altura de unos 30 metros.

Inmediatamente, los rescatadores que accedieron hasta la mujer procedieron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Mientras tanto, el helicóptero de la Ertzaintza dejó a los rescatadores atendiendo a la víctima y acudió a recoger a un tercer rescatador y a una sanitaria del servicio de emergencias para trasladarlos también hasta el lugar del siniestro.

Finalmente, los Servicios de Emergencia de la CAV consiguieron evacuar a la víctima hasta el municipio de Arrazola. Allí, el helicóptero de Osakidetza, tras lograr estabilizarla, procedió a su traslado aéreo de urgencia hacia el Hospital de Cruces, donde desgraciadamente ha fallecido este jueves debido a la gravedad de sus lesiones.