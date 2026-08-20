ISTRIPUA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Anboto mendian 30 metroko altueratik erori ostean erreskatatutako 18 urteko emakume bat hil da

Istripua atzo, osteguna, gertatu zen. Bi lekukok eman zuten abisua, gailurraren iparraldean biktima bihotz-arnasketako geldialdian zegoen bitartean haren ondoan laguntza eske oihuka ari zen mutil bat prismatikoekin ikusi ostean. Gaur hil da gaztea, Gurutzetako ospitalean.

erreskatea-anboto-hildakoa-mendizalea
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Asteazkenean Anboto mendian (1.331 metro) 30 bat metroko altueratik erori ostean oso larri zauritu zen 18 urteko emakume bat hil da Barakaldoko Gurutzeta Ospitalean, iturri ofizialek jakitera eman dutenez.

Bihotz-arnasketako geldialdian sartu zen gaztea, eta osasun-langileek bihotz-biriketako suspertze-maniobrak egin ondoren, helikopteroz eraman zuten Ezkerraldeko ospitalera.

Gertakariak atzo, asteazkena, gertatu ziren 16:30 inguruan, SOS Deiak 112 Larrialdi Zentroak dei bat jaso zuenean. Hots egin zuten bi lekukoek prismatiko batzuen bitartez ikusi ahal izan zuten pertsona batek laguntza eskatzen zuela. Mutil bat keinuak egiten eta oihuka laguntza eske sumatu zuten, eta emakume bat lurrean, haren ondoan, tontorraren iparraldeko harri-gune batean.

Osasun-langileak, Ertzaintzako agenteak, suhiltzaileak eta Ertzaintzaren Zaintza eta Erreskate Unitateko helikoptero bat bertaratu ziren. Eremu malkortsura iristean, biktima bihotz-arnasketako geldialdian aurkitu zuten, 30 bat metroko altueratik erori ostean jasandako kolpe larrien ondorioz.

Berehala, emakumearengana iritsi ziren erreskatatzaileek bihotz-biriketako suspertze-maniobrak egiteari ekin zioten. Bien bitartean, Ertzaintzaren helikopteroa beste erreskatatzaile bat eta larrialdi-zerbitzuko osasun-langile bat jasotzera joan zen.

Azkenik, EAEko Larrialdi Zerbitzuek biktima Arrazola udalerrira ebakuatzea lortu zuten. Bertan, Osakidetzako helikopteroak gaztea egonkortzea lortu ondoren, Gurutzeta Ospitalera eraman zuten airez. Zoritxarrez, bertan hil da ostegun honetan, bere lesio larrien ondorioz.

Anboto mendilerroa Mendiko istripuak Bizkaia Gurutzetako Ospitalea Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

CEUTA, 20/08/2026.- Migrantes son desalojados de la playa del Trampolín en Ceuta tras habilitarse un espacio para su acogida este jueves. El Gobierno ha habilitado temporalmente varios espacios para la acogida de 1.800 personas migrantes que se encuentran en situación de calle en la playa del Trampolín y en la zona de Loma Colmenar, en Ceuta, que prevé ampliar progresivamente. EFE/Reduan
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

1.200 pertsona migrantetik gora lekualdatu dituzte Ceutako El Trampolin hondartzatik harrera-gune berrietara

Goizean ekin diote pertsona migratzaileak lekualdatzeko lehen faseari, uztail amaieran Ceutan izandako oldearen ondotik hondartza hustu asmoz. Lekualdatzea oinez eta taldeka egin da, inolako isitilurik gabe. Lekualdatutako ia erdiak hondartzara itzuli dira; gehienak, beren gauzak berreskuratzera, baina batzuk berriro han lo egiteko asmoz bueltatu dira.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X