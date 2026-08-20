Hamar urteko mutiko bat hil da Burlatako etxebizitza batean izandako sutearen ondorioz
Sua hartu duen eraikineko hirugarren solairuko leihoetako batetik erori da eta ospitalera eraman dute, larri, kolpe ugarirekin.
Hamar urteko haur bat hil da ostegun honetan Burlatan (Nafarroa), sute bat piztu den etxebizitza bateko leihotik erorita, SOS Nafarroak jakitera eman duenez.
Sutea 17:05ean piztu da Burlatako Ronda de las Ventas kaleko 25. zenbakian, hirugarren solairuan, dagoen etxebizitza batean.
Haurra etxe horretako leihoetako batetik erori da eta Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko Pediatria zerbitzura eraman dute, larri, kolpe ugarirekin. Beste pertsona bat ere artatu dute ospitalean, kea arnasteagatik.
Sutea 17:45ean itzali dute. Foruzaingoak bere gain hartu du gertakaria ikertzeko ardura.
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