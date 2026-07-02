Ingresa en prisión por agresión sexual a una menor en la tienda de golosinas que regenta en San Sebastián

Un hombre de 22 años ha sido detenido como presunto autor de una agresión sexual a una menor de edad cometida en la tienda de golosinas que regentaba el arrestado en San Sebastián.

Según ha informado el Departamento de Interior este jueves, el detenido agredió sexualmente en dos ocasiones a la menor y tiene antecedentes por delitos similares.

El pasado 30 de junio la Ertzaintza tuvo conocimiento de la presunta comisión de un delito de agresión sexual los días 25 y 26 de ese mes.

Ante esta información, agentes de la sección de investigación de la comisaría de San Sebastián iniciaron diligencias de las cuales se obtuvo como resultado que el presunto agresor podría regentar una tienda de chucherías en un barrio de la capital guipuzcoana.

Los datos aportados por la menor coincidían con la descripción del mismo, explica el departamento de Interior.

A las 20:30 horas del pasado 30 de junio los agentes procedieron a la detención del presunto autor de la agresión, un joven de 22 años que regentaba el establecimiento donde, presuntamente, se habían producido los hechos denunciados.

El pasado miércoles, tras la correspondiente autorización judicial, se procedió a la inspección y el registro del local por parte de la Policía Científica de la Ertzaintza, donde se obtuvieron diferentes evidencias.

El detenido fue conducido a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes tras lo cual este jueves ha sido puesto a disposición del juez que ha decretado su ingreso en prisión.

La Ertzaintza continúa con la investigación abierta para identificar posibles víctimas, ya que el detenido tiene antecedentes policiales por hechos similares, y ha solicitado colaboración para denunciar posibles hechos que guarden relación con el investigado.