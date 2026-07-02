Bad Gyal, Juanes, Yandel y Anuel AA pondrán música a la 'Velada del Año VI' de Ibai Llanos

La sexta edición de la Velada del Año, el multitudinario evento organizado por el creador de contenido e influencer Ibai Llanos, contará con las actuaciones de Bad Gyal, Juanes, Yandel, Lucho RK, La Pantera y Anuel AA. El estadio sevillano de La Cartuja será el escenario de los conciertos, que amenizarán la velada deportiva durante la tarde-noche del próximo 25 de julio, sábado.

Estos artistas, junto a otros invitados cuya identidad aún no se ha desvelado, intercalarán sus canciones con diez combates de boxeo aficionado, según ha informado la organización. En estos combates tomarán parte 20 boxeadores, entre los que destacan creadores de contenido, pero también rostros menos habituales en la red.

La fiesta espera congregar a 80 000 personas, pero millones de espectadores lo podrán seguir a través de YouTube, Twitch y TikTok en directo, a partir de las 19:00 horas y hasta la madrugada. Según los organizadores, TikTok ha anunciado este jueves que retransmitirá esta edición en directo a través de 'LIVE', iniciativa que marcará un nuevo hito en la retransmisión de eventos en directo y conectará con millones de aficionados al deporte y la cultura digital.