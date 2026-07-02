Bad Gyal, Juanes, Yandel y Anuel AA pondrán música a la 'Velada del Año VI' de Ibai Llanos
Alrededor de 80 000 personas asistirán a esta cita, que se celebrará el 25 de julio en el estadio de La Cartuja y en la que se disputarán diez combates de boxeo aficionado.
La sexta edición de la Velada del Año, el multitudinario evento organizado por el creador de contenido e influencer Ibai Llanos, contará con las actuaciones de Bad Gyal, Juanes, Yandel, Lucho RK, La Pantera y Anuel AA. El estadio sevillano de La Cartuja será el escenario de los conciertos, que amenizarán la velada deportiva durante la tarde-noche del próximo 25 de julio, sábado.
Estos artistas, junto a otros invitados cuya identidad aún no se ha desvelado, intercalarán sus canciones con diez combates de boxeo aficionado, según ha informado la organización. En estos combates tomarán parte 20 boxeadores, entre los que destacan creadores de contenido, pero también rostros menos habituales en la red.
La fiesta espera congregar a 80 000 personas, pero millones de espectadores lo podrán seguir a través de YouTube, Twitch y TikTok en directo, a partir de las 19:00 horas y hasta la madrugada. Según los organizadores, TikTok ha anunciado este jueves que retransmitirá esta edición en directo a través de 'LIVE', iniciativa que marcará un nuevo hito en la retransmisión de eventos en directo y conectará con millones de aficionados al deporte y la cultura digital.
Te puede interesar
El niño de Gaza atendido en Osakidetza se encuentra en situación clínica estable tras las primeras revisiones
El paciente presenta una patología ocular congénita que afecta a su capacidad visual, y tras las primeras pruebas realizadas se valora positivamente la posibilidad de intervenir para mejorar su pronóstico. El sistema sanitario vasco ha atendido ya a 28 personas gazatíes.
Euskadi vive el junio más cálido desde al menos 1970 tras una ola de calor histórica
Esta anomalía térmica estuvo marcada por una excepcional ola de calor entre los días 21 y 27 que dejó máximas superiores a los 44 °C en la vertiente cantábrica y noches eminentemente tropicales. Ante la severidad de la situación y el extremo riesgo de incendios, las autoridades vascas se vieron obligadas a activar un total de 39 alertas meteorológicas, entre ellas, 3 alarmas rojas.
Angeriñe Elorriaga, correctora de euskera en la PAU: "Es posible sacar un 0"
La profesora de EHU, Angeriñe Elorriaga, que ha sido correctora del examen de euskera en la PAU de este año, ha destacado que hay ceros en euskera en todos los tribunales, incluso en otras asignaturas, pero que solo se ha puesto el foco en euskera. En una entrevista en Radio Euskadi, ha señalado que no se plantea repetir como correctora el año que viene.
Más de 64 000 personas migrantes solicitan la regularización extraordinaria en Hego Euskal Herria
Un total de 49 451 personas han registrado su solicitud en la CAV y 14 886 lo han hecho en la Comunidad Foral. En el conjunto del Estado español, las peticiones rozan los 1,2 millones, con Colombia, Marruecos y Venezuela como principales países de origen.
Herido por quemaduras un hombre de 90 años en un incendio en una residencia de mayores de Zestoa
El fuego, que se ha iniciado en una de las habitaciones de la residencia, ya ha sido sofocado. El herido ha sido evacuado al Hospital Donostia, mientras que el resto de usuarios del centro han sido trasladados a la terraza como medida de prevención.
Pedrosa: "La nota de Euskera de la PAU ha bajado 0,5 puntos. ¿Es significativo? Ha habido un bajón en la PAU en todo el Estado"
La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, ha participado en el programa Faktoria de Euskadi Irratia, donde, entre otros asuntos, ha hablado sobre los resultados de la PAU. En relación con el examen de Euskera, ha afirmado lo siguiente: "En lo que respecta al examen de Euskera de la PAU, la nota ha bajado 0,5 puntos. ¿Es significativo? No lo sé (...). Lo que hemos visto es que ha habido un bajón en la PAU en todo el Estado". En la convocatoria ordinaria de la PAU, y según los datos provisionales, la nota media en la asignatura de Lengua Vasca y Literatura ha sido de 6,34, ligeramente por encima de la media general provisional, que se ha situado en 6,33. Los resultados han sido inferiores en otras materias, como Historia (6,10), Química (5,94), Matemáticas II (5,08), Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (5,05) y, especialmente, Física, cuya nota media ha sido de 3,98. En cambio, las calificaciones se han sido superiores en Inglés, con una media de 7,16; Filosofía (6,82) o Lengua Castellana y Literatura (6,43), nota similar a la obtenida en el examen de Euskera.
Tres detenidos, dos en Bizkaia, por explotar a 41 obreros de la construcción en situación irregular
Las víctimas, casi todas en situación irregular, contrajeron deudas de hasta 30 000 euros atraídas por falsas promesas de trabajo. Según ha podido saber EITB, el operativo policial ha incluido registros en los municipios vizcaínos de Zamudio y Barakaldo.
Todo lo que necesitas saber sobre las ayudas por hijos menores de 4 años: ¿es necesario solicitarla de nuevo? ¿qué requisitos se exigen?
Hasta ahora la ayuda se concedía desde el nacimiento hasta que la hija o hijo cumplía 3 años. Las ayudas serán retroactivas con efectos desde el 1 de enero de este año 2026.
El chupinazo de San Fermín 2026 ya tiene lanzadores: el médico Clint Jean Louis Fernández y la enfermera Araceli Sergio
Fernández es el director de la subdirección de Urgencias de Navarra y Sergio enfermera del equipo de la UVI Móvil de Tafalla. Ambos forman parte de la Subdirección de Urgencias de Navarra.