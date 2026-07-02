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Bad Gyal, Juanes, Yandel y Anuel AA pondrán música a la 'Velada del Año VI' de Ibai Llanos

Alrededor de 80 000 personas asistirán a esta cita, que se celebrará el 25 de julio en el estadio de La Cartuja y en la que se disputarán diez combates de boxeo aficionado.

(Foto de ARCHIVO) El creador de contenido, Ibai Llanos, (i) junto al cantante Saiko (d) durante la quinta edición de La Velada del Año en el Estadio de La Cartuja, a 26 de julio de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). El creador de contenidos, Ibai Llanos, ha organizado la quinta Velada del Año. El Estadio La Cartuja alberga a unos 75.000 espectadores, una cifra que volverá a ser histórica. El Santiago Bernabéu ya acogió un número similar en la pasada edición de La Velada, unos 80.000 espectadores, convirtiendo el evento en el de mayor aforo de la historia en España para una cita boxística: superó un récord establecido hace casi 100 años en el combate entre Paulino Uzcudun y Primo Carnera en el Estadio Olímpico de Montjuïc en 1930. Con un pico de 3,85 millones de dispositivos conectados, La Velada del Año posee, en su cuarta edición, el récord de la emisión más vista de la historia en cualquier idioma en Twitch, la gran plataforma de streaming. Es, sin duda, el mayor evento jamás concebido en internet, y copa el top 3 de emisiones más vistas en la plataforma. El objetivo, un año más: volver a hacer historia. Joaquín Corchero / Europa Press 26/7/2025
Ibai Llanos durante la velada celebrada en 2025. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Bad Gyal, Juanes, Yandel eta Anuel AA taldeek musika jarriko diote Ibai Llanosen VI
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Agencias | EITB

Última actualización

La sexta edición de la Velada del Año, el multitudinario evento organizado por el creador de contenido e influencer Ibai Llanos, contará con las actuaciones de Bad Gyal, Juanes, Yandel, Lucho RK, La Pantera y Anuel AA. El estadio sevillano de La Cartuja será el escenario de los conciertos, que amenizarán la velada deportiva durante la tarde-noche del próximo 25 de julio, sábado.

Estos artistas, junto a otros invitados cuya identidad aún no se ha desvelado, intercalarán sus canciones con diez combates de boxeo aficionado, según ha informado la organización. En estos combates tomarán parte 20 boxeadores, entre los que destacan creadores de contenido, pero también rostros menos habituales en la red.

La fiesta espera congregar a 80 000 personas, pero millones de espectadores lo podrán seguir a través de YouTube, Twitch y TikTok en directo, a partir de las 19:00 horas y hasta la madrugada. Según los organizadores, TikTok ha anunciado este jueves que retransmitirá esta edición en directo a través de 'LIVE', iniciativa que marcará un nuevo hito en la retransmisión de eventos en directo y conectará con millones de aficionados al deporte y la cultura digital.

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