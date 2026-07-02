Tres detenidos, dos en Bizkaia, por explotar a 41 obreros de la construcción en situación irregular

La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal dedicada a la explotación laboral de ciudadanos extranjeros en el sector de la construcción, en un operativo denominado “Ambotan-Canapu” que ha localizado a 41 víctimas vulnerables. El entramado tenía su sede económica en Vitoria-Gasteiz y su principal núcleo de actividad en Bizkaia, donde se han llevado a cabo registros en inmuebles de Zamudio y Barakaldo, según ha podido saber EITB. La intervención se ha saldado con tres empresarios detenidos y una cuarta persona investigada.

La investigación arrancó el verano pasado en Álava y Cantabria tras detectarse las sospechas de la Policía Judicial. Las pesquisas apuntaban a presuntos delitos de trata de seres humanos, favorecimiento de la inmigración irregular y vulneración de los derechos de los trabajadores extranjeros. Los agentes identificaron que el principal responsable operaba desde Bizkaia, mientras que la base financiera radicaba en la capital alavesa.

En Vitoria-Gasteiz se centralizaba la logística de los trabajadores: decenas de obreros se concentraban a primera hora del día en distintos puntos de la ciudad, desde donde eran distribuidos en vehículos hacia las distintas obras, recorriendo cientos de kilómetros diarios.