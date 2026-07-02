EXPLOTACIÓN LABORAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Tres detenidos, dos en Bizkaia, por explotar a 41 obreros de la construcción en situación irregular

Las víctimas, casi todas en situación irregular, contrajeron deudas de hasta 30 000 euros atraídas por falsas promesas de trabajo. Según ha podido saber EITB, el operativo policial ha incluido registros en los municipios vizcaínos de Zamudio y Barakaldo.

ERANDIO (BIZKAIA), 30/06/2026.- La Policía Nacional ha llevado a cabo este martes una amplia operación en Bizkaia, en la localidad de Erandio, con registros, detenciones e incautación de numeroso material por una causa que se encuentra bajo secreto de sumario, han informado fuentes oficiales. EFE/ Miguel Toña
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Hiru atxilotu, bi Bizkaian, eraikuntzako 41 langile migratzaile esplotatzeagatik
author image

EITB

Última actualización

La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal dedicada a la explotación laboral de ciudadanos extranjeros en el sector de la construcción, en un operativo denominado “Ambotan-Canapu” que ha localizado a 41 víctimas vulnerables. El entramado tenía su sede económica en Vitoria-Gasteiz y su principal núcleo de actividad en Bizkaia, donde se han llevado a cabo registros en inmuebles de Zamudio y Barakaldo, según ha podido saber EITB. La intervención se ha saldado con tres empresarios detenidos y una cuarta persona investigada. 

La investigación arrancó el verano pasado en Álava y Cantabria tras detectarse las sospechas de la Policía Judicial. Las pesquisas apuntaban a presuntos delitos de trata de seres humanos, favorecimiento de la inmigración irregular y vulneración de los derechos de los trabajadores extranjeros. Los agentes identificaron que el principal responsable operaba desde Bizkaia, mientras que la base financiera radicaba en la capital alavesa. 

En Vitoria-Gasteiz se centralizaba la logística de los trabajadores: decenas de obreros se concentraban a primera hora del día en distintos puntos de la ciudad, desde donde eran distribuidos en vehículos hacia las distintas obras, recorriendo cientos de kilómetros diarios. 

Registro y detenciones

El operativo final, en el que participaron más de 70 agentes de las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) del País Vasco, Cantabria y Asturias junto a la Inspección de Trabajo, incluyó tres registros e inspecciones en inmuebles y establecimientos de Álava y Bizkaia. 

En estas intervenciones se incautó documentación y material electrónico que ahora analiza la Guardia Civil. 

Víctimas vulnerables

Las autoridades han localizado a 41 víctimas (40 de ellas en situación administrativa irregular), quienes habían contraído deudas de hasta 30 000 euros para llegar a España bajo falsas promesas. Para trabajar, la mayoría se veía obligada a utilizar identidades de terceros.

La gravedad de la trama incluye la detección de varios accidentes laborales sufridos por los operarios. Al menos dos de ellos tuvieron que ser trasladados a centros sanitarios y, posteriormente, fueron apartados de la actividad de la empresa para ocultar su situación. La instrucción del caso la dirige actualmente un juzgado de Santander y sigue abierta.

Comunidad Autonóma Vasca Bizkaia Araba-Álava Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Pedrosa: "La nota de Euskera de la PAU ha bajado 0,5 puntos. ¿Es significativo? Ha habido un bajón en la PAU en todo el Estado"

La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, ha participado en el programa Faktoria de Euskadi Irratia, donde, entre otros asuntos, ha hablado sobre los resultados de la PAU. En relación con el examen de Euskera, ha afirmado lo siguiente: "En lo que respecta al examen de Euskera de la PAU, la nota ha bajado 0,5 puntos. ¿Es significativo? No lo sé (...). Lo que hemos visto es que ha habido un bajón en la PAU en todo el Estado". En la convocatoria ordinaria de la PAU, y según los datos provisionales, la nota media en la asignatura de Lengua Vasca y Literatura ha sido de 6,34, ligeramente por encima de la media general provisional, que se ha situado en 6,33. Los resultados han sido inferiores en otras materias, como Historia (6,10), Química (5,94), Matemáticas II (5,08), Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (5,05) y, especialmente, Física, cuya nota media ha sido de 3,98. En cambio, las calificaciones se han sido superiores en Inglés, con una media de 7,16; Filosofía (6,82) o Lengua Castellana y Literatura (6,43), nota similar a la obtenida en el examen de Euskera.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Se han matriculado en la universidad los alumnos que recurrieron la nota de Euskera de la PAU

Los alumnos y alumnas que recurrieron ante los juzgados las calificaciones obtenidas en el examen de Euskera de la PAU se han podido matricular en la universidad. Por orden judicial, la EHU ha tenido que admitir las solicitudes de inscripción de dichos alumnos, y para ello ha ampliado las plazas disponibles en varios grados. El abogado de las familias, Iñaki Picaza, ha relatado la cronología de los hechos.

Cargar más
Publicidad
X