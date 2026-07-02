LAN-ESPLOTAZIOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hiru atxilotu, bi Bizkaian, eraikuntzako 41 langile migratzaile esplotatzeagatik

Biktima ia guztiak egoera irregularrean zeuden eta 30.000 eurorainoko zorrak zituzten, lan-promesa faltsuek erakarrita. EITBk jakin duenez, miaketak egin dituzte Zamudion eta Barakaldon.

ERANDIO (BIZKAIA), 30/06/2026.- La Policía Nacional ha llevado a cabo este martes una amplia operación en Bizkaia, en la localidad de Erandio, con registros, detenciones e incautación de numeroso material por una causa que se encuentra bajo secreto de sumario, han informado fuentes oficiales. EFE/ Miguel Toña
Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Guardia Zibilak eraikuntzako sektorean langile migratzaileak esplotatzen zituen sare kriminal bat desegin du Euskadin. Ambotan-Canapu izena hartu duen operatiboan, egoera zaurgarrian zeuden 41 biktima atzeman dituzte. Sareak Gasteizen zuen egoitza ekonomikoa, eta Bizkaian, jarduera-gune nagusia; eta EITBk jakin duenez, Zamudion eta Barakaldon miaketak egin dituzte. Esku-hartzearen ondorioz, hiru enpresaburu atxilotu dituzte, eta laugarren pertsona bat ikerketapean dago.

Polizia Judizialak iazko udan abiatu zuen ikerketa Araban eta Kantabrian; agenteek gizakien trafikoarekin, immigrazio irregularrarekin eta atzerriko langileen eskubideen urraketarekin lotutako delituak hauteman zituzten. Poliziaren arabera, arduradun nagusiak Bizkaitik operatzen zuen, eta finantza-egoitza, berriz, Arabako hiriburuan zegoen.

Langileen logistika Gasteizen egiten zen: dozenaka langile hiriko hainbat puntutan biltzen ziren goizean goiz, eta handik ibilgailuetan banatzen zituzten eraikuntza-obretara, eta egunero ehunka kilometro egiten zituzten.

Miaketak eta atxiloketak

Guztira hiru pertsona atxilotu ditu Guardia Zibilak, enpresaburuak denak, eta laugarren bat ikertzen ari da, sarean parte hartu duelakoan. Gainera, miaketak egin dituzte Zamudion eta Barakaldon, eta hainbat agiri eta gailu elektroniko atzeman dituzte. 

Biktima zaurgarriak

Guztira 41 biktima lokalizatu dituzte (horietatik 40, egoera irregularrean); langile horietako askok 30.000 eurorainoko zorrak zituzten, Espainiara iristeko lan-promesa faltsuek erakarrita. Lan egin ahal izateko, gehienak inoren identitateak erabiltzera behartzen zituzten.

Gainera, hainbat lan istripu ere detektatu dituzte. Gutxienez bi langile osasun-zentroetan atzeman behar izan dituzte, eta, ondoren, enpresaren jardueratik baztertu euren egoera ezkutatzeko. Kasuaren ardura Santanderko epaitegi batek du, eta zabalik dago.

Euskal Autonomia Erkidegoa Bizkaia Araba Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pedrosa sailburua: “Euskara azterketan 0,5 jaitsi da nota. Esanguratsua da? Ikusi dugu Estatu mailan jaitsiera egon dela”

Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailburua Euskadi Irratiko Faktoria saioan izan da, eta USaPen emaitzei buruz hitz egin du, besteak beste. Euskarako azterketari dagokionez, zera esan du: “USaPeko Euskara azterketari dagokionez, 0,5 jaitsi da nota. Esanguratsua da? Ez dakit (…). Ikusi dugu Estatu mailan jaitsiera egon dela USaPen”. Berez, USaPen ohiko deialdian, behin-behineko datuei erreparatuz, 6,34 izan da batez besteko nota Euskara eta Literatura ikasgaian, behin-behineko batez besteko nota orokorraren gainetik (6,33). Emaitzak baxuagoak izan dira beste ikasgai batzuetan: Historia, 6,10; Kimika, 5,94; Matematika II, 5,08; Gizarte Zientziei aplikatutako Matematika, 5,05; eta Fisika, 3,98. Honako ikasgaietan, berriz, altuagoa izan da: Ingelesa, 7,16; Filosofia, 6,82; eta Gaztelania eta Literatura, 6,43.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X