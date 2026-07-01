San Fermin 2026
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Clint Jean Louis Fernandez eta Araceli Sergio osasun profesionalek botako dute sanferminetako txupinazoa

Nafarroako Larrialdietako Zuzendariordetzak kideak dira biak: Fernandez zerbitzu horren zuzendaria da, eta Sergio, erizaina Tafallako ZIU Mugikorreko lantaldean. 

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Nafarroako Larrialdietako Zuzendariordetzako kideak, txupinazoa botako zutela jakin ondoren. Argazkia: Nafarroako Gobernua

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EITB

Azken eguneratzea

Erabaki da nork piztuko duen San Fermin 2026 jaiei hasiera emango dien suziria: Clint Jean Louis Fernandez Nafarroako Larrialdietako Zuzendariordetzako zuzendariak eta Araceli Sergio Tafallako ZIU Mugikorreko taldeko erizainak izango dute txupinazoa jaurtitzeko ohorea. 

Orain bi aste jakin zen herritarrek Nafarroako Larrialdietako Zuzendariordetza aukeratu zutela txupinazoa botatzeko, eta gaur Iruñeko Udaleko balkoira igoko diren bi pertsonen izen-abizenak jakinarazi dira. 

Fernandez, ordezkari instituzional gisa izendatu dute. Familiako medikua eta larrialdietako espezialista da. Jaiotzez Kenyarra, Iruñean bizi da 1992tik. Orain dela hiru urtetik, Larrialdietako Zuzendariordetzako arduraduna da. 

Sergio, berriz, Tafallako ZIU Mugikorreko erizaina da eta lankideek bozketan aukeratu dute hura, txupinazoa jaurtitzeko. 

Lanaren "aitortza"

Fernandezek aitortu erabat hunkitu duela jaurtitzaileetako bat izango dela jakiteak. "Ohore handi bat" dela esan du, eta "lantalde osoari" egindako aitortza izatea nahi du. 

Sanferminetakoa bakarrik ez, Larrialdietako profesionalek urte osoan egiten duten lana nabarmen du. 

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