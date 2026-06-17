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Nafarroako Larrialdietako Zuzendariordetzak botako du sanferminetako txupinazoa

Erakunde hori aukeratu dute herritarrek bozketan, Joseba Asiron alkateak iragarri duenez.

Chupinazo de 2019

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Nafarroako Larrialdietako Zuzendariordetzak botako du aurtengo sanferminetako txupinazoa, Joseba Asiron Iruñeko alkateak iragarri duenez.

Erakunde hori izan da, beraz, herritarrek aukeratutakoa bozketa bidez.

Bost hautagai zeuden orotara txupinazoa botatzeko, hain zuzen ere. Beste laurak hauek ziren: Nafarroako Pilota Federazioa, Indarkeria Sexistaren aurkako Emakumeen Plataforma, Nafarroako I+G+b sistemako emakume ikertzaileak eta Santiago de la Txantrea abesbatza.

Asironek azaldu duenez, sanferminetan eta batik bat entzierroetan egindako lanagatik hautatu dute herritarerrek Larrialdi Zuzendariordetza.

 

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