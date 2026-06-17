La Subdirección de Urgencias de Navarra lanzará el próximo 6 de julio desde el balcón principal del Ayuntamiento de Pamplona el chupinazo anunciador de los Sanfermines 2026.

Ha sido la opción elegida por la ciudadanía pamplonesa en una votación popular celebrada del 2 al 15 de junio de forma presencial, online o por el teléfono de atención ciudadana, ha informado este miércoles en conferencia de prensa el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron.

Entre los cinco finalistas, que fueron elegidos por la Mesa General de los Sanfermines también figuraban la Federación Navarra de Pelota, la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista, Mujeres investigadoras del Sistema Navarro de I+D+i y la Coral Santiago de la Txantrea.

La Subdirección de Urgencias de Navarra ha sido reconocida por su labor durante las fiestas de San Fermín, especialmente en los encierros.

El dispositivo sanitario en este evento incluye cinco UVI móviles, la coordinación sanitaria del 112 y la atención en los centros de urgencias extrahospitalarias, que garantizan una respuesta inmediata ante cualquier emergencia.