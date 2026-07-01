Sansoheta auziko azken lau auzipetuek ere espetxera joan beharko dute adingabeei abusuak egiteagatik
Auzitegi Gorenak Sansoheta auziko azken lau zigortuen helegiteak baztertu ditu, eta espetxera bidali ditu. Beste bost auzipetuekin batera, adingabeei sexu-abusuak egiteagatik zigortu dituzte; biktima horietako hainbat Arabako Foru Aldundiaren tutoretzapean zeuden. Epai irmoa gertakariak izan eta hamar urtera iritsi da, eta helegiteak aurkeztu zituzten zigortuentzat —bederatzitik lau— bide judiziala erabat agortu da.
Epaian jasotzen denez, helegiteetan hainbat argudio aurkeztu zituzten: besteak beste, gazteen —sei mutil eta neska bat ziren biktimak— adina ez zekitela esan zuten, eta prozesuaren gehiegizko luzapena aringarri gisa aplikatzeko eskatu zuten. Auzitegi Gorenak, ordea, ez ditu argudio horiek onartu, eta zazpi eta hamasei urte arteko espetxe-zigorrak bete beharko dituzte, Sansoheta adingabeen zentroan izandako gazteei sexu-abusuak egiteagatik. Harremanetarako webgune baten bidez egiten zituzten hitzorduak.
Epaia
Epaiaren arabera, lau zigortuek —lehenago helegite guztiak agortu zituzten beste bostekin batera— hainbat hitzordu egin zituzten gazteekin 2016. urtean. Kasu gehienetan harremanetarako webgune baten bidez ezagutu zituzten, baina kasuren batean, epaian jaso denez, diskoteka batean edo sare sozialen bidez izan zuten lehen kontaktua.
Gertakariak izan zirenean 30 eta 60 urte artean zituzten helduek —gaur egun 40 eta 70 urte artean— sexu-harremanak izan zituzten adingabeekin diruaren eta drogen truke. Topaketak euren etxeetan, ibilgailuetan eta ostatuetan egin zituzten.
Kasua adingabeetako baten senide batek eta Sansohetako hezitzaile batek salatu zuten. Hezitzaileak susmoa izan zuen: Aldundiak emandako dirulaguntza txikia jaso arren, gazteek bizimodu nabarmen garestia zutelako.
Prozesua
Hasiera batean, Justiziak hamaika heldu auzipetu zituen. Horietako bat prozesuan hil zen, beste bat absolbitu egin zuten, eta gainerako bederatziek bi bide jarraitu zituzten: batzuek ezarritako zigorra onartu egin zuten, eta besteek auzia azken muturreraino eraman zuten, lehenik Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian eta, ondoren, Auzitegi Gorenean helegiteak aurkeztuta. Azken epai honekin, auziaren bide judiziala amaitutzat eman da.
Guztira, ia 80 urteko espetxe-zigorrak ezarri dizkiete bederatzi auzipetuei, adingabekoak galbideratzeagatik eta sexu-abusu jarraitua egiteagatik.
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