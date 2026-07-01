EUSKARA AZTERKETA

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Unibertsitatean matrikulatu dira Euskara azterketaren nota errekurritu zuten ikasleak

Iragarkia
(Foto de ARCHIVO) El abogado Iñaki Picaza,que representa a alumnos calificados con cero en exámenes de euskera de la PAU EUROPA PRESS 29/6/2026
18:00 - 20:00
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Agentziak | EITB

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USaPeko Euskara azterketan lortutako kalifikazioak epaitegietan errekurritu zituzten ikasleak unibertsitatean matrikulatu ahal izan dira. Epaitegien aginduz, EHUk ikasle horien izen-emate eskaerak onartu behar izan ditu, eta horretarako hainbat gradutan dagoen plaza kopurua handitu du. Iñaki Picaza familien abokatuak gertakarien kronologia azaldu du.

Euskara EHU Gizartea

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