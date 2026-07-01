Lukas Agirreren hilketaren auzipetu nagusiari 20 urteko kartzela-zigorra ezarri diote, eta bigarren auzipetuari 9 urte eta erdikoa
Hilketarekin lotuta epaitutako hirugarren auzipetuari, bi gizonezkoak estali zituen emakumeari, urtebete eta bi hilabeteko espetxe-zigorra ezarri diote.
Lukas Agirre sastakadaz hil zuen auzipetu nagusiak, eta 20 urteko espetxe-zigorra ezarri diote, gaur jakinarazi dutenez. Horrekin batera, beharrezko laguntzaile gisa epaitutako bigarren auzipetuari 9 urte eta erdiko kartzela-zigorra ezarri diote. Hilketa 2022ko Gabon egunean izan zen, Donostiako erdialdeko diskoteka baten irteeran izandako liskar baten ondoren.
Hirugarren auzipetuari, bi gizonezkoak estali izana egotzita auzipetutako emakumeari, urtebete eta bi hilabeteko espetxe-zigorra ezarri diote.
Epaia
Epaimahaiburuak emandako epaiaren arabera, akusatu nagusia 20 urteko espetxe-zigorrera kondenatu dute, alebosiaz egindako hilketa-delituaren egile penalaren arduradun gisa. Drogazaletasunari lotutako inguruabar aringarri analogikoa aitortu dio epaitegiak, eta, horrez gain, zigorra betetzen duen bitartean erabateko desgaikuntza ezarri dio.
Halaber, hilketaren egile materialari 10 urteko zaintzapeko askatasuneko neurria ezarri zaio, espetxe-zigorraren ondoren betetzekoa. Neurri horren arabera, debekatuta izango du biktimaren gurasoengana eta anai-arrebengana, haien etxeetara, lantokietara zein joan ohi diren lekuetara 500 metrora baino gutxiagora hurbiltzea, baita haiekin edozein bide zuzen edo zeharkakoren bidez harremanetan jartzea ere.
Era berean, auzipetu bakoitzari zaintzapeko askatasuneko beste neurri bat ezarri zaio: epaia betearazteko ardura duen auzitegiari 10 urteko epean bizileku-aldaketa oro jakinarazi beharko diote.
Bigarren auzipetua
Bigarren auzipetua, ustez lagunak Lukas Agirreri erasotzeko erabili zuen labanaren jabea izateagatik ezinbesteko laguntzailetzat joa, alebosiaz egindako hilketa-delituagatik kondenatu dute.
Haren kasuan, drogazaletasunari eta nahasmendu psikikoari lotuta, erantzukizunetik salbuesteko inguruabar osatugabea aitortu zaio, eta, horren ondorioz, zigorra maila batean murriztu diote. Hala, bederatzi urte eta sei hilabeteko espetxe-zigorra ezarri diote, baita zigorra betetzen duen bitartean erabateko desgaikuntza ere.
Horrez gain, 10 urteko zaintzapeko askatasuneko neurria bete beharko du espetxe-zigorra amaitu ondoren. Neurri horrek debekatzen dio biktimaren senideengana, haien etxeetara, lantokietara zein joan ohi diren lekuetara 500 metrora baino gutxiagora hurbiltzea, eta haiekin edozein bide erabilita komunikatzea.
Bestalde, 10 urtez bizileku-aldaketa oro epaia betearazteko ardura duen auzitegiari jakinarazteko betebeharra ezarri zaio.
Erantzukizun zibilaren arloan, bi akusatuek batera eta modu solidarioan indemnizatu egin beharko dituzte biktimaren gurasoak, bakoitzari 200.000 euro ordainduta. Zenbateko horiei Prozedura Zibilaren Legearen 576. artikuluan aurreikusitako legezko interesak gehituko zaizkie.
Era berean, hildakoaren anai-arrebei 40.000 euroko kalte-ordaina eta dagokion legezko interesa ordaindu beharko dizkiete (bietako bakoitzari kopuru hori), modu solidarioan.
Estalketa-delituagatik zigortua
Hirugarren akusatua, beste bi auzipetuak estali izana egotzita epaitua, estalketa-delituaren egile gisa 14 hilabeteko espetxe-zigorrera kondenatu dute. Toxikomaniari lotutako salbueslea aitortu zaio, eta, horrez gain, zigorra betetzen duen bitartean sufragio pasiborako eskubidea erabiltzeko desgaikuntza berezia ezarri zaio.
Akusatuek, gainera, prozesuko kostuak ordaindu beharko dituzte, akusazio partikularrarenak barne.
Bestalde, epaileak erabaki du bi akusatu nagusiei ezarritako behin-behineko espetxe-neurria, komunikatua eta fidantzarik gabea, indarrean mantentzea, ebazpen honetan ezarritako zigorraren erdia bete arte gehienez. Dena den, auzian zehar atxilo igarotako denbora espetxe-zigorraren parte gisa zenbatuko da.
Hirugarren auzipetuaren kasuan, berriz, behin-behineko askatasun-neurria indarrean mantendu da.
Epaia ez da irmoa, eta haren aurka apelazio-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Zigor eta Arlo Zibileko Salaren aurrean.
Herri-epaimahaia
Zigor horiek Gipuzkoako Probintzia Auzitegiko Lehen Atalean hiru astez egindako epaiketaren ondoren herri-epaimahaiak emandako epaiari dagozkio. Epaimahaiak joan den ekainaren 3an erruduntzat jo zituen hiru auzipetuak.
Epaimahaiaren arabera, bi gizonezkoak hilketa-delitu baten egile dira: bata egile zuzena da, eta bestea, berriz, beharrezko laguntzailea.
Hala ere, auzipetu nagusiari droga-kontsumoagatik erantzukizuna arintzen duen salbueslea aplikatu zioten. Bigarren auzipetuari, berriz, erantzukizun penala arintzeko bi salbuesle onartu zizkioten: buruko nahasmendu bikoitza eta estupefazienteen kontsumoa. Emakumeari ere droga kontsumitzeagatik aringarri bat aplikatu zioten.
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