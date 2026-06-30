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17 eta 24 urteko bi gizon atxilotu dituzte hilketa saiakera leporatuta, Beasainen adingabe bat larri zauritu ostean

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, biktima ospitalean dago, buruan kolpe handi bat jaso ondoren. 

 

(Foto de ARCHIVO) Ertzaintza REMITIDA / HANDOUT por DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 02/11/2025
Ertzaintzako agente bat, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press
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EITB

Azken eguneratzea

17 eta 24 urteko bi gizonezko atxilotu ditu Ertzaintzak, hilketa saiakera egotzita, joan den igandean Beasainen adingabe bat larri zauritu ostean.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, eragindako lesioen ondorioz, biktima ospitalean dago ingresatuta. 

Antza, Ertzaintzak igande arratsaldean jaso zuen abisua; hainbat pertsonen arteko liskar baten berri eman zioten. Agenteak gertakarien lekura bertaratu ziren, eta adingabea aurkitu zuten lurrean, buruan kolpe handi batekin. 

Ordu batzuk geroago, 17 urteko gazte bat atxilotu zuten, erasoarekin lotuta. Adingabeen Fiskaltzaren esku geratu utzi zuten. 

Bigarren atxiloketa, berriz, astearte honetan izan da, eta dagoeneko epailearen esku utzi dute 24 urteko gizonezkoa. 

Eguneko Titularrak Gipuzkoa Beasain Ertzaintza Gizartea

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