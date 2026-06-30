17 eta 24 urteko bi gizon atxilotu dituzte hilketa saiakera leporatuta, Beasainen adingabe bat larri zauritu ostean
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, biktima ospitalean dago, buruan kolpe handi bat jaso ondoren.
17 eta 24 urteko bi gizonezko atxilotu ditu Ertzaintzak, hilketa saiakera egotzita, joan den igandean Beasainen adingabe bat larri zauritu ostean.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, eragindako lesioen ondorioz, biktima ospitalean dago ingresatuta.
Antza, Ertzaintzak igande arratsaldean jaso zuen abisua; hainbat pertsonen arteko liskar baten berri eman zioten. Agenteak gertakarien lekura bertaratu ziren, eta adingabea aurkitu zuten lurrean, buruan kolpe handi batekin.
Ordu batzuk geroago, 17 urteko gazte bat atxilotu zuten, erasoarekin lotuta. Adingabeen Fiskaltzaren esku geratu utzi zuten.
Bigarren atxiloketa, berriz, astearte honetan izan da, eta dagoeneko epailearen esku utzi dute 24 urteko gizonezkoa.
Zure interesekoa izan daiteke
Bilboko Federico Moyua plazak Plaza Eliptikoa izena hartuko du
Udalak asteazken honetan jarriko ditu izen berria daramaten lau plaka plazan. Metro Bilbaok, berriz, pixkanaka egokituko ditu seinaleak eta kartelak.
"Euskararen aurkako oldarraldiak hezkuntzara salto" egin duela salatu du Euskalgintzaren Kontseiluak
USaP proban euskara azterketarekin gertatu dena eta ondoren etorri diren erabakiak salatzeko, elkarretaratzeak deitu ditu Kontseiluak datorren ostegunerako, EAEko hiru campusetan, "Justizia euskararentzat, euskara guztiontzat" lelopean.
EHUk plaza kopurua handituko du, berdintasun printzipioa bermatzeko eta ebazpen judizialak betetzeko
Juan Ignacio Perez Iglesias Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburuak iragarri du Eusko Jaurlaritzak baimena emango duela plaza kopurua handitzeko, Euskara azterketan ateratako zeroen inguruan epaileek hartutako erabakiak gainerako ikasleei kalterik eragin ez diezaien.
Genero-Berdintasunaren Indizea Euskadin 66 puntukoa da 100etik, Estatuko indizea baino 4,9 puntu txikiagoa
Eustatek astearte honetan argitaratutako datuen arabera, emakumeek lan gehiago egiten dute etxean eta diru gutxiago irabazten dute.
Santurtzin atxilotu ostean hil zen gaztearen familiak auzitara joko du
Senitartekoen ustez, haren heriotza "saihestu zitekeen", eta atxiloketarekin lotzen dute, EITBk jakin duenez.
Udalekuek haurrak babesteko ordezkari bat izendatu eta begirale gehiago izan beharko dituzte
Eusko Jaurlaritzak aisialdi hezitzaile eta denbora libreko jardueren dekretua onartu du, hain zuzen ere, udalekuen jarduna arautzen duena.
EHU Eusko Jaurlaritzarekin bilduko da astearte honetan zeroen inguruko ebazpen judiziala nola bete adosteko
Eusko Jaurlaritzak EHUri eskatu dio 2026-2027 ikasturterako plaza kopurua behin-behinean handitzeko.
Ikasleen abokatua: “Zeroak apur bat susmagarriak dira; askok hizkuntza-maila egiaztatua dute”
Unibertsitatera Sartzeko Probako (USaP) euskarako azterketan nota baxuak jaso dituztelako helegitea aurkeztu duten ikasleen abokatuak, Iñaki Picazak, adierazi du gazteek helegitea jarri dutela, “zero ateratzea apur bat susmagarria delako”. Gainera, hau nabarmendu du: “Helegitea aurkezten ari diren gazte askok hizkuntza-eskakizunak egiaztatuta dituzte”.
Abiatzear dira euskararen egiaztatze asimetrikoak (A2/B1, B1/B2, B2/C1...): Zer dira eta nola egiaztatu ahal izango dira?
Eusko Jaurlaritzak urritik aurrera hizkuntza-trebetasunen arabera gaitasun-mailak egiaztatzeko aukera emango duen eredu berria jarriko du martxan.