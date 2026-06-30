Salaketa

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Santurtzin atxilotu ostean hil zen gaztearen familiak auzitara joko du

Senitartekoen ustez, haren heriotza "saihestu zitekeen", eta atxiloketarekin lotzen dute, EITBk jakin duenez.

Bortizkeria polizialaren aurkako protesta egin dute ehunka lagunek Santurtzin, Ezkerraldeko eragileek deituta
Manifestazioa Santurtzin, Ander S. T. hil ondoren
author image

EITB

Azken eguneratzea

Santurtzin Udaltzaingoak atxilotu ostean hil zen Ander S. T. gaztearen familiak auzitara joko du. EITBk jakin duenez, senideek uste dute heriotza "saihestu zitekeela", eta atxiloaldian gertatutakoarekin lotzen dute.

Gurutzetako Ospitaleak emandako heriotza-agiriaren arabera, gaztea bero-kolpe baten ondorioz hil zen. Hala ere, familiaren ustez, ez zen hilko atxiloketaren inguruko egoerak gertatu izan ez balira. Salatu dutenez, ordubete baino gehiago eman zuen eguzkipean atxilotuta, 40 gradutik gorako tenperaturak izan ziren egun batean.

Gertakariak

Santurtziko Udalak azaldu zuenez, ekainaren 22an izan ziren gertakariak. Anderrek Udaltzaingoaren komisariako txirrina jo, eta berehala korrika ihes egin zuen. Handik gutxira, Jose Migel Barandiaran kalean zihoan adineko pertsona bati bastoia kendu zion.

Adinekoa lurrera erori zen, eta une horretan Santurtziko Udaltzaingoko agenteak, oinez, segika hasi zitzaizkion 29 urteko gizona geldiarazteko. Udalaren arabera, gazteak arazo psikologikoak zituen.

Jazarpena Cervantes kalean amaitu zen, Udaltzaingoaren komisariatik 200 bat metrora. Han, hiru agentek menderatu zuten Ander, eta, horretarako, deskarga elektrikoko gailu bat (taserra) erabili zuten.

Ondoren, Udaltzaingoak anbulantzia eskatu zuen atxilotua Gurutzetako Ospitalera eramateko. Ander S. T. bi egun geroago hil zen bertan.

Santurtzi Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bengoetxea (EHU): "Errekurtsoa jarri duten ikasleentzat pribilegioa ez den eta berdintasun-printzipioa urratzen ez duen formula bat bilatzen ari gara"

Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) errektore Joxerramon Bengoetxeak Radio Euskadin adierazi duenez, euskara azterketa errekurritu zuten ikasleen alde hartutako kautelazko neurriak buruhaustea dakarkio Unibertsitateari. "Errekurtsoa jarri duten ikasleentzat pribilegioa ez den formula baten bila gabiltza", adierazi du.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X